Roma si prepara all’Oktoberfest: tre giorni di birra e divertimento a Forte Antenne

Roma si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dagli amanti della birra: l‘Oktoberfest. Dal 24 al 26 ottobre 2025, Forte Antenne diventa il cuore pulsante della capitale per tre giorni di puro divertimento e gusto.

Oktoberfest a Forte Antenne: birra, cibo di strada e musica

Questo evento promette di trasformare il sito storico in un vivace palcoscenico di celebrazione del luppolo e non solo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Nel cuore verde di Forte Antenne, sei rinomati birrifici artigianali italiani offriranno le loro migliori creazioni. La loro presenza assicura un’esperienza autentica che sposa tradizione e innovazione. L’iniziativa non è pensata solo per i cultori della birra, ma anche per i semplici curiosi desiderosi di vivere un momento di convivialità. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Cibo di strada e dj set completano l’evento

Il festival non si limita alla degustazione di birre pregiate. Ad arricchire l’offerta ci sarà una selezione curata di street food: piatti sfiziosi che accompagneranno alla perfezione ogni sorso. Ma non è tutto! Ogni serata sarà animata da dj set che trasformeranno l’evento in una grande festa collettiva con brindisi, risate e tanta musica. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Informazioni pratiche per partecipare, il programma

Per chi desidera immergersi completamente nell’atmosfera dell’Oktoberfest romano, i dettagli pratici sono fondamentali. Venerdì e sabato le porte saranno aperte dalle 18:00 alle 02:00, mentre la domenica la festa si concluderà a mezzanotte. L‘ingresso ha un costo accessibile di 10 euro: comprende un bicchiere ufficiale da 0,4 litri e un gettone per una degustazione iniziale da 0,2 litri.

Un invito aperto a tutti

L’Oktoberfest a Forte Antenne è pensato come un abbraccio collettivo dedicato agli appassionati del buon vivere. Con il suo mix irresistibile di sapori e suoni in uno dei luoghi più suggestivi della capitale, offre un’occasione imperdibile per condividere momenti speciali con amici vecchi e nuovi.