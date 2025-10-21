Roma si prepara all’Oktoberfest: tre giorni di birra e divertimento a Forte Antenne

Roma si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dagli amanti della birra: l‘Oktoberfest. Dal 24 al 26 ottobre 2025, Forte Antenne diventa il cuore pulsante della capitale per tre giorni di puro divertimento e gusto.
Oktoberfest a Forte Antenne: birra, cibo di strada e musica
Questo evento promette di trasformare il sito storico in un vivace palcoscenico di celebrazione del luppolo e non solo.
Nel cuore verde di Forte Antenne, sei rinomati birrifici artigianali italiani offriranno le loro migliori creazioni. La loro presenza assicura un’esperienza autentica che sposa tradizione e innovazione. L’iniziativa non è pensata solo per i cultori della birra, ma anche per i semplici curiosi desiderosi di vivere un momento di convivialità.
Cibo di strada e dj set completano l’evento
Il festival non si limita alla degustazione di birre pregiate. Ad arricchire l’offerta ci sarà una selezione curata di street food: piatti sfiziosi che accompagneranno alla perfezione ogni sorso. Ma non è tutto! Ogni serata sarà animata da dj set che trasformeranno l’evento in una grande festa collettiva con brindisi, risate e tanta musica.
Informazioni pratiche per partecipare, il programma
Per chi desidera immergersi completamente nell’atmosfera dell’Oktoberfest romano, i dettagli pratici sono fondamentali. Venerdì e sabato le porte saranno aperte dalle 18:00 alle 02:00, mentre la domenica la festa si concluderà a mezzanotte. L‘ingresso ha un costo accessibile di 10 euro: comprende un bicchiere ufficiale da 0,4 litri e un gettone per una degustazione iniziale da 0,2 litri.
Un invito aperto a tutti
L’Oktoberfest a Forte Antenne è pensato come un abbraccio collettivo dedicato agli appassionati del buon vivere. Con il suo mix irresistibile di sapori e suoni in uno dei luoghi più suggestivi della capitale, offre un’occasione imperdibile per condividere momenti speciali con amici vecchi e nuovi.