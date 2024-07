Se stai cercando lavoro questa è l’opportunità adatta a te: basta la licenza media | Corri a scoprire i requisiti

Nuove opportunità professionali: manda subito la tua candidatura, basta la licenza media.

Non stiamo vivendo un periodo storico facile, dal punto di vista economico e lavorativo. Il numero degli occupati in Italia sta lentamente crescendo ma gli strascichi della pandemia e delle guerre si fanno ancora sentire. Molti lavoratori, infatti, sono ancora costretti alla cassa integrazione e si dimenano tra candidature e colloqui, mentre altri sono direttamente a casa senza alcuno stipendio.

Se anche voi vi trovate in una situazione simile, scoprite subito un’offerta davvero interessante e perfetta per chi non ha studiato molto. Uno dei problemi attuali, infatti, è che anche per i ruoli più semplici molti datori di lavoro richiedono la laurea triennale o addirittura magistrale, tagliando fuori quindi tutte le persone che si sono fermate al diploma di scuola superiore o a quello di terza media.

Ecco quindi in cosa consiste l’offerta di lavoro che, secondo noi, potrebbe consentire a molti italiani di tirare un vero sospiro di sollievo, soprattutto se di Roma o se in procinto di trasferirsi nella bellissima capitale: manda subito la tua candidatura!

Nuove assunzioni a Roma: i dettagli

L’azienda Risorse per Roma SpA ha appena pubblicato un concorso finalizzato all’assunzione di addetti alla pulizia e al trasporto scolastico. La procedura di selezione, che avviene anche con titoli e prove, consente di ottenere un contratto a tempo indeterminato e si prevedono circa 200 assunzioni: inoltre, si prevede anche lo scorrimento della graduatoria per i prossimi tre anni.

Per candidarsi si ha tempo fino al 26 aprile e, per presentare la propria domanda di partecipazione alla selezione, ci si deve loggare sulla piattaforma di “Risorse per Roma”: ecco cosa bisogna sapere del concorso.

Il concorso per addetti alle pulizie e al trasporto

Per presentare la propria candidatura si deve possedere il diploma di terza media, la maggiore età e la cittadinanza italiana, nonché l’idoneità psico-fisica all’impiego. Inoltre, non si devono avere condanne penali, né aver subito provvedimenti idi licenziamento per giusta causa o per scarso rendimento.

Il sito su cui presentare la propria candidatura è https://concorsirisorseperroma.it/ e qui si deve cliccare su “registrati”, quindi si deve selezionare il concorso dedicato, compilare il modulo e inviare la propria domanda di partecipazione alle selezioni.