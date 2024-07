400 euro di bonus quando compi quest’età: se ci rientri è davvero una mano santa | Ti spetta di diritto

Finalmente dallo Stato è arrivata una bellissima notizia per tanti cittadini italiani, controlla se anche a te spetta il bonus.

Il Governo ha deciso di mettere a disposizione dei contribuenti ben 400 euro: ecco chi ne ha diritto, e come fare a ricevere subito i soldi direttamente sul conto corrente.

Il nuovo bonus fa gola a parecchi, ma solo chi presenta questo particolare requisito anagrafico può portarsi a casa il denaro, messo a disposizione dallo Stato italiano.

Il bonus è previsto dall’articolo 38 della legge numero 448 del 2001. Scopri chi ne ha diritto, e come fare a percepire l’indennità.

Bonus, come funziona la nuova indennità del Governo

Negli ultimi anni il Governo italiano, attraverso la Manovra economica e le leggi di bilancio, ha messo a disposizione dei cittadini molti bonus diversi, erogato allo scopo di offrire un contributo concreto ai soggetti in maggiori difficoltà economiche. Tra questi ultimi rientrano famiglie monoreddito con figli, disoccupati, pensionati e così via.

Nei prossimi mesi una parte della popolazione avrà la possibilità di approfittare di una nuova indennità, ugualmente erogata dallo Stato. Si tratta di un bonus nato per la prima volta alcuni anni fa, per garantire che gli importi minimi delle pensioni, quelli de i trattamenti per invalidi civili e quelli relativi all’Assegno sociale raggiungessero la soglia minima di 516,46 euro. L’agevolazione statale è stata introdotta per la prima volta con la legge numero 448 del 2001, e adesso è in atto un grande cambiamento. Scopriamo di che cosa si tratta.

Chi ha diritto ai 400 euro e come fare a percepirli subito

L’assegno previsto con il bonus, istituito per la prima volta nel 2001 ora crescerà, al fine di assicurare un contributo minimo non più di euro 516, 46 ma di ben 734 euro. Per poter ricevere il bonus occorre essere in possesso di alcuni requisiti, sia anagrafici che reddituali. Ecco a chi spetta:

Pensionati che hanno già compiuto 70 anni, o 65 anni, se in possesso di almeno cinque anni di contributi.

Invalidi civili totali, ciechi civili, sordomuti e titolari di pensione di inabilità previdenziale, che hanno compiuto i 18 anni.

civili totali, ciechi civili, sordomuti e titolari di pensione di inabilità previdenziale, che hanno compiuto i Percettori dell’Assegno sociale che hanno compiuto 70 anni.

In tutti i casi, hanno diritto ad avvalersi del bonus solo coloro che hanno un reddito inferiore a 9.555,65 euro annui se soli, senza coniuge, o minore di 16.502,98 euro annui se si è coniugati. Il bonus, dal valore di 400 euro al mese, non va richiesto, perché sarà applicato automaticamente ai titolari, in possesso dei requisiti validi a ottenerlo, e sarà erogato anche sulla tredicesima mensilità del 2024.