“Si sapeva che si sarebbero lasciati”: l’ultima volta li abbiamo visti a Verissimo innamoratissimi | Finita nel peggiore dei modi

Altro che amore e ritrovata fedeltà, la coppia che aveva promesso di stare assieme per sempre ai microfoni di Verissimo, è già scoppiata.

I fan non hanno fatto nemmeno in tempo a esultare per la notizia del loro riavvicinamento, che, dopo poco, è arrivato il precoce e amaro annuncio dell’addio.

La triste novità sulla coppia, ospite del salotto tv di Silvia Toffanin, ha lasciato di stucco tutti i telespettatori di Verissimo e degli altri programmi di punta del palinsesto di Canale 5.

Scopriamo di chi si tratta, e soprattutto, che cosa è successo ai due noti volti della tv italiana, che hanno deciso, inaspettatamente, di prendere strade diverse.

Verissimo, è scoppiata la coppia che si era giurata amore eterno

La coppia che abbiamo visto in tv durante tutto il corso dell’ultimo anno è già scoppiata. Loro sono due protagonisti di uno dei programmi più seguiti della televisione italiana, e in particolar modo del palinsesto di Mediaset. Hanno partecipato a uno dei format di punta di Canale 5, esattamente un anno fa. Si tratta del cosiddetto Viaggio nei sentimenti, condotto da Filippo Bisciglia, una trasmissione molto apprezzata e seguita da parte dei telespettatori, che mette al centro dello show le relazioni di alcune coppie, pronte a misurare la stabilità dei loro sentimenti, e la reciproca è fedeltà.

Una delle coppie non ha retto a questo confronto, e i due sono usciti separati dal programma, dopo il falò di confronto. Come avrete capito intanto, la trasmissione è Temptation Island 2023. Alcuni mesi dopo l’addio in tv, è arrivata la bella sorpresa: sono tornati insieme, e hanno la confessato il loro grande amore anche ai microfoni di Verissimo. Nel salotto tv di Silvia Toffanin entrambi hanno giurato di essere pronti a riprovarci. A quanto pare però il sogno è durato davvero poco, tanto è vero che alcune ora fa è emersa la notizia della loro rottura. Scopriamo di chi si tratta.

La rottura dei due ex concorrenti di Temptation Island 2023

Ad annunciare la rottura è stato l’esperto di gossip, televisione e spettacolo Amedeo Venza, che ha fatto sapere alla sua affezionata fanbase che i due ex concorrenti di Temptation Island 2023 si sono lasciati. Il giornalista ha parlato di “Aria di forte crisi” tra i due volti tv. I due, oramai ex, fidanzati in questione sono Manuel Maura e Francesca Sorrentino.

La coppia era tornata insieme da alcuni mesi, dopo diversi “tira e molla”, ai quali è seguito poi l’addio in tv. Per il momento né lei e né lui hanno confermato la notizia della fine della relazione sentimentale, tuttavia, nonostante manchi l’ufficialità della news, la love story sembra essere giunta al capolinea. Chissà se questa volta la scelta sarà definitiva, oppure no.