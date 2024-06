Anna Tatangelo, dopo anni la ripugnante verità su Gigi D’Alessio: “Ogni volta andavamo a letto…”

A distanza di anni, è saltata fuori la verità su Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio che ha lasciato di sasso tutto il pubblico.

La relazione tra la cantante di Sora e il cantautore partenopeo ha appassionato tantissimo i fan, che credevano nella loro storia come in una favola d’amore moderna. I due però purtroppo, nel 2020, si sono lasciati, infrangendo il sogno romantico di tanti loro seguaci, e soltanto adesso è venuto a galla un retroscena inaspettato.

La dichiarazione scottante ha stupito tutti: ecco che cosa ha confessato il talento di Napoli sulla sua, ormai ex compagna Anna Tatangelo.

Nessuno si sarebbe aspettato una notizia del genere su Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Scopriamo che cosa è successo alle due stelle della canzone italiana nel corso della loro storia d’amore.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, il retroscena inedito sulla loro storia d’amore

La storia di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ha appassionato per tanto tempo il pubblico italiano, e non solo. I due artisti infatti, si sono conosciuti quando Anna Tatangelo era ancora una ragazzina, agli esordi della sua carriera nel mondo della musica, e il cantautore partenopeo, già affermato, era reduce dal divorzio dalla ex moglie Carmela Barbato. Grazie ad una collaborazione artistica, tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è scattata la scintilla, e così è iniziata la lunga love story che li ha tenuti insieme per tanti anni.

I due cantanti italiani hanno fatto coppia fissa per parecchi anni, vivendo anche la gioia di diventare genitori. Nel 2010 infatti, è nato il figlio Andrea D’Alessio. Purtroppo però poi qualcosa si è rotto, l’armonia di coppia è venuta a mancare, e così hanno deciso di prendere strade diverse. Chiaramente la notizia è stata una doccia fredda per i tanti fan affezionati alla coppia, oltre che un grande dolore per entrambi. Di recente Gigi D’Alessio, che intanto ha costruito una nuova famiglia con l’attuale compagna Denise Esposito, ha rilasciato delle dichiarazioni proprio sulla sua ex compagna. Scopriamo che cosa ha detto sulla nota cantante di Sora.

La dichiarazione inaspettata del cantautore di Napoli

Ai microfoni di Verissimo, intervistato dalla conduttrice di Canale 5, Silvia Toffanin, Gigi D’Alessio ha commentato la rottura dolorosa e il distacco da Anna Tatangelo, spiegando che la loro vita di coppia era diventata troppo pesante. Il noto cantautore di Napoli ha aggiunto: “Ogni volta andavamo a letto senza nemmeno scambiarci la buona notte”.

Proseguendo la chiacchierata in tv con Silvia Toffanin, Gigi D’Alessio poi ha anche sottolineato che, tuttavia, i loro rapporti continuano a essere civili e che, dopo aver trascorso oltre 15 anni uno accanto all’altro, resta un bel ricordo dell’intensa storia d’amore condivisa con la madre di suo figlio.