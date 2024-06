Amadeus disperato, la triste notizia l’ha dovuta apprendere dai giornali: “…schiacciato gli organi interni” | Lui lo conoscete tutti

Shock per Amadeus, non l’avrebbe mai detto: cos’è successo

Sono gli ultimi giorni in Rai, per Amadeus. Dopo aver condotto per cinque anni il Festival di Sanremo e, per decine di anni, programmi di successo come Affari Tuoi o I Soliti Ignoti, per il conduttore è tempo di cambiare aria. Presto, infatti, approderà sul Nove, la rete che ha già accolto volti del calibro di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

Non dev’essere facile, per Amadeus, lasciare la Rai. Da un lato la decisione l’ha presa proprio lui in completa autonomia, quindi è sereno del passaggio e volenteroso nel lanciarsi in questa nuova avventura. Dall’altro, però, lasciare ciò che si conosce verso l’ignoto è sempre difficile e richiede una buona dose di coraggio.

Nelle ultime ore, poi, per il conduttore di Verona c’è stata un’altra batosta, che ha scoperto sui giornali ma che sicuramente l’ha lasciato sconvolto: ecco cos’è successo.

Amadeus è sconvolto, cosa gli è successo

Per moltissimi anni, a fianco di Amadeus c’è stato il manager Lucio Presta. Molto noto nel settore poiché agente di decine di conduttori e personaggi famosi, nelle ultime ore è finito al centro di un incidente che avrebbe potuto anche togliergli la vita. Sposato con Paola Perego da molti anni, come riporta Novella 2000 si trovava nella sua tenuta di proprietà nella zona della Sabina Laziale, forse con la moglie e con la famiglia. Presta ha infatti due figli: Beatrice e Niccolò, sposato con Lorella Boccia e padre di Luce Althea.

Presta si trovava quindi nella sua tenuta a bordo del suo trattore, con il quale cura i campi e alleva quattro mucche highlander. A un certo punto, però, il manager è scivolato a terra e il trattore da 450 kg gli è letteralmente piombato addosso, causandogli la rottura delle costole. Fortunatamente è riuscito a mettersi su un fianco, così il mezzo non l’ha completamente schiacciato: avrebbe potuto ucciderlo.

Le parole di Lucio Presta

“Se non fossi riuscito a mettermi sul fianco, mi sarei schiacciato gli organi interni” ha detto a Novella 2000, rivelando quindi di essere stato fortunato. Appena è arrivato in ospedale, Presta è stato operato e, secondo quanto si sa, le sue condizioni sono buone ed è in via di guarigione.

L’ultimo report 2023 del Centro Studi della Confederazione Unitaria di Base, però, rivela che gli incidenti con il trattore sono più frequenti di quanto si pensi: solo l’anno scorso, infatti, sono state 162 le vittime di incidenti del genere.