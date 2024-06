Soli 91 abitanti ed è il borgo più piccino del Lazio: nonostante le minime dimensioni è tra i più belli

Scopri questo borgo, è minuscolo ma meraviglioso: si trova nel Lazio

Siamo nel pieno dell’estate e, per molte famiglie italiane, si avvicina il momento delle vacanze. C’è chi prende un aereo e vola lontano, in una spiaggia esotica dove dormire e prendere il sole per una settimana intera e c’è chi, invece, sale a bordo della propria auto per andare alla scoperta delle bellezze dell’Italia, piccole o grandi.

Per chi passerà dal Lazio, per transitare verso il sud Italia o perché meta delle proprie vacanze di quest’anno, abbiamo da consigliare un borgo piccolissimo ma meraviglioso. Si tratta del Comune più piccolo del Lazio e uno dei più piccoli d’Italia, quindi la sua visita non vi impegnerà troppo tempo.

Ecco qual è il suo nome, chi ci vive e qual è la sua storia: una volta che lo scoprirete ve ne innamorerete perché è uno dei luoghi più magici che abbiate mai visto.

Visita Marcetelli: te ne innamori subito

Il Comune di cui vi parliamo oggi è Marcetelli, che conta poco meno di novanta abitanti ed una superficie di 11 chilometri quadrati. Si trova in provincia di Rieti e, a livello geografico, è circondato dai monti La Cimata, Colle Ciccia, Colle Calente e Pietriboni, infatti si colloca a 930 metri sul livello del mare. Le prime notizie di questo paese si hanno intorno alla seconda metà dell’undicesimo secolo e sono legate alle vicende dalla famiglia a quel tempo attestata nella vicina valle del Salto, quella dei Maeri. Marcatelli sembra che sia appartenuto ai Maeri fino al 1530, quando Carlo V affidò la metà dei feudi di quella zona ai Cesarini, cioè alla chiesa. L’autonomia comunale di Marcatelli si è concretizzata nel periodo tra il 1800 e il 1861:.

Oggi, se si va a Marcatelli, si respira un’aria senza tempo. La piazza centrale è Piazza della Porta e qui affaccia Palazzo Barberini. Importante a livello architettonico la cappella di San Rocco, probabilmente risalente al Seicento. Meritano un’escursione anche i boschi del vicino Monte Santo dove è eretta la chiesa di Santa Maria in Villa.

Le parole del Sindaco

Di recente, il sindaco di Mercetelli si è raccontato a Il Messaggero ed ha parlato della lotta allo spopolamento e dell’affetto che i residenti provano per quel piccolo borgo.

“Qui si vive bene. L’aria è pura, la natura incontaminata e chi è stato almeno una volta a Marcetelli ci torna di sicuro. L’estate siamo oltre duecento persone. Il paese è vivo, nonostante sia facile credere al contrario” ha dichiarato Daniele Raimondi a Il Messaggero, parlando del piccolo borgo che amministra.