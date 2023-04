Sorelle di 13 e 16 anni scomparse da Cerveteri e Viterbo: in corso le ricerche

Due sorelle, rispettivamente di 13 e 16 anni, sono scomparse da Cerveteri e Viterbo. L’allarme è partito prima per la sorella minore, che ha fatto perdere le sue tracce qualche giorno fa, mentre la più grande è scappata qualche ora più tardi. Le ricerche, che vedono impegnati i militari dell’Arma, sono in corso ma al momento non hanno dato alcun esito.

Una fuga per ricongiungersi

I Carabinieri sono impegnati da giorni con uomini e mezzi nella ricerca di queste due sorelle e una delle ipotesi più accreditate che gli inquirenti portano avanti sarebbe quella della fuga congiunta. Le due ragazze, infatti, vivono da un po’ di tempo in due centri distinti dopo una decisione da parte dei servizi sociali di dividerle.

Il primo allarme è scattato per la tredicenne mercoledì 12 aprile. Dopo aver lasciato la scuola, al suono della campanella, la ragazzina sarebbe fuggita non lasciando alcuna traccia. Stando a quanto riferito nella denuncia di scomparsa presentata ai carabinieri, la sorella più piccola indossava una felpa bianca, pantaloni neri, scarpe bianche e un giubbotto rosso. La sedicenne, invece, avrebbe dato seguito al gesto della sorellina qualche ora dopo.

Le ricerche

Procedono spedite e senza sosta le ricerche per cercare di trovare le due sorelle scomparse ormai già 3 giorni fa. Nella giornata di venerdì 14 aprile le attività di perlustrazione hanno riguardato principalmente il capoluogo, Viterbo, con allerta diramata in tutti i comuni della provincia e in quelli limitrofi.

Anche nella giornata di oggi, sabato 15, le ricerche sono ancora in corso e proseguono incessanti. Intanto nelle ultime ore, sui social e non solo, si sono moltiplicati gli appelli per invitare le due ragazze a farsi vive e tornare nelle loro città. In questo senso si è espressa anche la sindaca di Cerveteri Elena Gubetti, facendo arrivare tutta la vicinanza della cittadinanza: “Tutta Cerveteri ti sta aspettando“.

