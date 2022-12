Spaccio di cocaina nel bar a Lanuvio: chiuso per dieci giorni

A novembre scorso, durante un controllo di un bar a Lanuvio, i poliziotti avevano arrestato un dipendente trovato in possesso di alcune dosi di cocaina, dopo una serie di interventi precedenti volti a garantire la sicurezza pubblica. Si trattava di un 35enne di Nettuno, trovato in possesso di complessivamente 55 grammi di cocaina, in parte rinvenuta sotto il bancone di un bar a Campoleone (Lanuvio) e l’altra nell’abitazione sul litorale romano.

Caffè ma anche cocaina, provvedimento di chiusura per il bar

Per questo, stamattina, gli agenti del commissariato di Genzano hanno notificato al titolare del locale un provvedimento di sospensione della licenza per dieci giorni. Sulla serranda dell’esercizio commerciale è stato affisso il cartello: “Chiuso con provvedimento del Questore di Roma”.

Ricordiamo che la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio è un reato punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000 (articolo 73 del Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti). Allo stesso modo è punito il concorso in questo reato.

© Riproduzione riservata