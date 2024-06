Stefano Lanna: elogio a un instancabile promotore culturale: “Debbo molto a molti”

La recente nomina di Stefano Lanna a Dirigente del Gabinetto del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, rappresenta un riconoscimento prestigioso per un uomo la cui vita e carriera sono state dedicate alla promozione della cultura e alla preservazione del patrimonio culturale italiano. Lanna, con il suo infaticabile impegno e la sua dedizione, è un esempio brillante di come la passione per la cultura possa trasformarsi in un servizio pubblico di inestimabile valore.

Per anni un lavoro formidabile dietro le quinte

Nelle sue parole, scritte all’indomani della nomina ufficiale, Lanna ha espresso con profonda gratitudine il suo percorso di vita e di carriera, un cammino segnato da impegno, studio, crisi e rinascite. La sua formazione, iniziata nell’ex Motel Agip, oggi sede dell’Università di Tor Vergata, e proseguita nell’ex ospedale oncologico Regina Elena, oggi Scuola Speciale Archivisti e Bibliotecari, è la testimonianza di un uomo che ha saputo trasformare ogni avventura in un’opportunità di crescita.

Lanna ha dedicato vent’anni al perfezionamento dei suoi studi all’ex Liceo Massimo, ora Museo Nazionale Romano, completando la sua formazione al Collegio Romano. La sua carriera è stata costellata da numerosi esempi e maestri che lo hanno ispirato e formato. Tra questi, Lanna cita con affetto suo fratello Luciano, Umberto, Fabio, Mauro, Vladimir e tanti altri che hanno lasciato un segno indelebile nel suo percorso.

La gratitudine di Stefano Lanna non si limita ai maestri e ai collaboratori, ma si estende anche alla sua famiglia e agli amici di sempre, che hanno contribuito in modo significativo alla sua crescita personale e professionale. “Debbo molto a molti”, scrive Lanna, sottolineando l’importanza delle relazioni umane nel suo straordinario viaggio.

Lanna ha saputo coniugare il rigore scientifico con una sensibilità umana profonda, dimostrando un’attenzione particolare per le carte, i libri e i documenti, elementi fondamentali del nostro patrimonio culturale. La sua capacità organizzativa e la sua passione per la cultura lo hanno reso un promotore instancabile di iniziative culturali, capaci di coinvolgere e appassionare un pubblico sempre più vasto.

Il ministro Sangiuliano ha riconosciuto le sue competenze starordinarie

Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha riconosciuto in Lanna un professionista esemplare, capace di apportare un contributo significativo al Ministero. La sua nomina a Dirigente del Gabinetto è un segnale chiaro dell’importanza attribuita alle competenze e all’esperienza di Lanna, che saprà certamente guidare con saggezza e dedizione le future iniziative culturali del Paese.

Stefano Lanna è l’incarnazione di come la passione per la cultura possa diventare un servizio pubblico di inestimabile valore. La sua nomina a Dirigente del Gabinetto del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è il riconoscimento di una carriera dedicata alla promozione culturale e alla preservazione del patrimonio storico. Con il suo entusiasmo Stefano ha avuto sempre il talento di contagiare chiunque lo abbai conosciuto.

La sua città di origine, Artena (Roma), si fa vanto di avere un concittadino che ha raggiunto un livello dirigenziale così alto nelle istituzioni pubbliche, che mai nessuno nella storia del comune aveva conquistato.