Storico incontro in Vaticano: Papa Leone XIV e re Carlo III pregano insieme nella Cappella Sistina

Nella cornice della Cappella Sistina, uno dei luoghi più emblematici e simbolici della cristianità, Papa Leone XIV e re Carlo III hanno condiviso un momento che entra di diritto nella storia dei rapporti tra la Chiesa cattolica e quella anglicana.

Papa Leone XIV e Re Carlo III: storica preghiera in Cappella Sistina

La preghiera comune dei due capi religiosi e istituzionali segna la prima volta, in cinquecento anni, che un sovrano britannico, capo della Chiesa anglicana, partecipa a un rito insieme al Pontefice.

L’evento si colloca all’interno della visita di Stato dei reali inglesi in Vaticano, un’occasione che ha assunto un rilievo eccezionale per il suo valore simbolico e per la risonanza ecumenica. Accanto al sovrano britannico, era presente anche la regina Camilla.

La preghiera è stata guidata dallo stesso Leone XIV insieme all'arcivescovo di York, Stephen Cottrell, rappresentante di spicco della Chiesa d'Inghilterra. A rendere l'atmosfera ancora più significativa, l'unione dei cori: il coro della Cappella Sistina si è esibito insieme a quello di St. George del Castello di Windsor e ai giovani cantori della Cappella reale di St. James Palace, creando una fusione musicale che ha sottolineato l'intento di riconciliazione e di apertura tra le due comunità cristiane.

L’arrivo dei Reali Carlo e Camilla e l’accoglienza in Vaticano

Il momento liturgico è stato preceduto da un’accoglienza calorosa da parte del Pontefice. “Welcome”, con questa parola Papa Leone XIV ha accolto re Carlo al suo arrivo nel Palazzo apostolico. Il sovrano britannico ha risposto manifestando entusiasmo, dichiarandosi “thrilled”, ossia sinceramente emozionato per l’incontro.

Il percorso di avvicinamento alla Biblioteca privata, luogo del colloquio riservato tra i due, ha mostrato un Carlo III attento e partecipe. Attraversando i corridoi del Palazzo apostolico, il re ha osservato con cura ogni dettaglio, lasciandosi visibilmente affascinare dalla ricchezza artistica e architettonica degli ambienti. Le sue soste frequenti, con lo sguardo rivolto verso gli affreschi e le decorazioni, hanno testimoniato un’ammirazione autentica per la straordinaria bellezza del Vaticano.

Lo scambio dei doni: tra devozione e diplomazia

La visita ha previsto anche un momento di scambio di doni, gesto tradizionale ma carico di significato simbolico. Re Carlo III ha offerto a Leone XIV due oggetti di particolare valore: una grande fotografia in argento e un'icona di Sant'Edoardo il Confessore, figura di riferimento per la monarchia britannica e tra i santi più venerati d'Inghilterra.

Da parte sua, il Papa ha ricambiato con un dono che affonda le radici nella tradizione artistica e spirituale del Mediterraneo. Al sovrano inglese è stata consegnata una riproduzione in scala del mosaico del Cristo Pantocratore della Cattedrale normanna di Cefalù, in Sicilia. L’opera, realizzata nei laboratori vaticani, è stata scelta per il suo valore teologico e simbolico: l’immagine del Cristo che abbraccia e governa il mondo intero, segno di unità e di universalità della fede cristiana.

Vaticano e monarchia inglese: storico incontro tra il Papa e Carlo

L’incontro tra Leone XIV e Carlo III non è stato soltanto una tappa diplomatica della visita di Stato, ma un momento che apre prospettive nuove nel dialogo tra le due Chiese, divise dalla Riforma anglicana del XVI secolo. Cinquecento anni dopo quella frattura, il gesto di pregare insieme nella Cappella Sistina assume un valore che va oltre la formalità e diventa segno concreto di un cammino verso una maggiore vicinanza.

La scelta della Sistina come luogo del rito non è stata casuale: lo spazio che custodisce gli affreschi di Michelangelo rappresenta uno dei simboli più forti della Chiesa cattolica e, al tempo stesso, un patrimonio dell'umanità riconosciuto in tutto il mondo. Condividere in questo ambiente una preghiera congiunta ha reso il momento ancora più carico di significati e ha attirato l'attenzione internazionale.

Un segnale per il futuro del dialogo ecumenico

L’immagine di Leone XIV e Carlo III, uno accanto all’altro, uniti in preghiera, rimarrà come un’icona di questo inizio di secolo. L’evento potrebbe aprire nuove strade per rafforzare il dialogo tra cattolici e anglicani, un terreno che negli ultimi decenni ha visto diversi tentativi di avvicinamento ma mai un gesto così solenne e condiviso in un contesto tanto carico di storia.

Il peso politico e religioso di questo incontro va oltre la dimensione simbolica. Per la Chiesa cattolica, l’occasione rappresenta la conferma della volontà di proseguire sulla via dell’apertura e del confronto. Per la monarchia britannica, è l’opportunità di sottolineare un ruolo che non è solo istituzionale ma anche spirituale, in un mondo in cui i legami tra le comunità religiose assumono una crescente rilevanza.