Supermagic 20, il Festival Internazionale della Magia dal 25 gennaio al 4 febbraio

Torna esclusivamente a Roma Supermagic, il più grande spettacolo di magia d’Europa con i migliori illusionisti del mondo. La 20ª edizione dell’imperdibile evento teatrale approda per l’occasione all’Auditorium della Conciliazione, dal 25 gennaio al 4 febbraio 2024.

Lea Kyle

Anniversario numero 20 per Supermagic

Per festeggiare lo speciale ventesimo anniversario lo spettacolo sarà ancora più straordinario dei precedenti. Solamente i più grandi campioni internazionali, illusionisti, trasformisti, prestigiatori e manipolatori tra i più famosi al mondo, saranno insieme sullo stesso palco per farvi vivere un’indimenticabile esperienza. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Uno straordinario viaggio dove la fantasia e i sogni diventano realtà, tra sorprendenti grandi illusioni ed effetti speciali, momenti poetici, irresistibile divertimento e continuo stupore con effetti magici mai visti prima in Italia.

La 20ª edizione di Supermagic è un evento da non perdere, con un nuovissimo cast di oltre 20 eccezionali artisti in grado di far sognare ad occhi aperti gli adulti, ma anche i bambini, per oltre 2 ore di grande magia dal vivo. Supermagic è l’evento magico pensato per risvegliare la capacità di lasciarsi sorprendere degli adulti e per affascinare i più piccoli, già nel mondo della meraviglia. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Supermagic è il migliore spettacolo di magia che vanta ben 115 artisti di fama mondiale applauditi da oltre 240.000 spettatori nel corso delle 19 precedenti edizioni. Supermagic è lo spettacolo di magia e d’illusionismo con più infruttuosi tentativi di imitazione.

Supermagic è un’ottima idea per regalare agli adulti, ma anche ai bambini, un’indimenticabile esperienza di stupore racchiusa in uno spettacolo di grande magia originale e irripetibile. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Raymond Crowe

L’Oscar della Magia per Supermagic

L’Oscar della Magia Supermagic è stato riconosciuto come il “migliore spettacolo di magia” dalla “Fédération Internationale des Sociétés Magiques”, essendo l’unico spettacolo che offre ogni anno l’eccellenza dei prestigiatori e degli illusionisti premiati al campionato mondiale delle arti magiche e che hanno ottenuto importanti riconoscimenti internazionali. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Con Darcy Oake, Illusionista più innovativo; Léa Kyle, Campionessa di trasformismo; Florian Sainvet, Campione mondiale di manipolazione; Enzo Weyne, Migliore illusionista creativo; Raymond Crowe, Prestigiatore più eclettico; Les Chapeaux Blancs, Campioni di magia visuale; Lord Martin, Migliore spettacolo d’illusionismo e altri grandi artisti.

Informazioni utili

© Riproduzione riservata