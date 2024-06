Telefonino, non metterlo mai più in carica così: la batteria muore giorno dopo giorno

Smetti di fare questo sbaglio con il tuo telefonino se vuoi continuare a utilizzarlo a lungo, comprometti il funzionamento senza saperlo.

Ecco qual è il gesto che compi tutti i giorni, e che rischia di danneggiare, in modo irreparabile, il tuo smartphone, anche se è nuovo.

Lo fanno tutti, ma l’effetto è il mancato funzionamento del dispositivo e della batteria. Scopri come fare a evitare di dover cambiare a breve il tuo cellulare.

Se sai quale errore non dovresti fare, allora potrai far durare il tuo telefonino nel tempo: ecco a che cosa dovresti cominciare a prestare la massima attenzione.

Telefonino, l’errore comunissimo che lo danneggia in modo irreparabile

È inutile negarlo, ormai viviamo tutti costantemente con il telefonino tra le mani, o sulla scrivania, o, peggio ancora, sul comodino. Il cellulare è diventato sempre più smart, ed è diventato anche uno strumento sempre più performante, trasformandosi così in un oggetto del quale non possiamo, e magari non vogliamo, fare a meno. Lo utilizziamo per lavoro, per impegni professionali e personali, per la vita privata e per svolgere le funzioni più disparate.

Il telefonino è un oggetto costantemente scarico, proprio per il grande utilizzo che se ne fa. Ricaricare la batteria è un gesto che compiano tutti più volte al giorno, ma molti non sanno che commettono un errore proprio nel ricaricare il cellulare, e che rischia di compromettere il dispositivo stesso. Scopriamo di che cosa si tratta.

Il gesto che compromette la vita della batteria del cellulare

Per tutelare il cellulare, e proteggere la batteria del telefonino, quest’ultimo non dovrebbe essere messo sotto carica quando raggiunge lo 0%, ovvero quando la batteria è del tutto scarica, o addirittura quando arriva a spegnersi completamente, e non bisognerebbe nemmeno lasciarlo sotto carica per troppe ore di fila. Una volta che il dispositivo avrà raggiunto il 100% di ricarica, a ogni accensione del display e a ogni notifica in arrivo, inevitabilmente la batteria si scaricherà un po’ e dunque il cellulare si ricaricherà per quella piccola percentuale consumata. Questo comporterà una sollecitazione continua del device stesso.

Stando al consiglio degli esperti informatici e dei software developer, la soluzione migliore è quella di mantenere sempre il cellulare abbastanza carico, ovvero a circa metà della batteria, con un autonomia sufficiente ad evitare che possa scaricarsi del tutto, e al tempo stesso, evitando anche di lasciare il telefonino in ricarica per tutta la notte.