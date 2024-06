Treni Regionali, dal 28 al 30 giugno circolazione sospesa tra Colleferro e Ciampino: bus sostitutivi

Dal 28 al 30 giugno 2024, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Colleferro (Rm) e Ciampino (Rm) sarà sospesa per lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da RFI. Inoltre, nelle mattine del 29 e 30 giugno, dalle ore 9:40 alle ore 12:20 del sabato e dalle ore 10:15 alle ore 12:30 della domenica, la sospensione riguarderà anche la tratta tra Roma Termini e Ciampino.

Questa interruzione avrà un impatto significativo sui treni Regionali, Intercity e Intercity Notte, con variazioni di orario e fermate per alcuni servizi e l’implementazione di servizi sostitutivi con autobus per garantire la mobilità dei passeggeri.

Dettagli sulle modifiche alla circolazione

Durante il periodo di sospensione, i treni coinvolti subiranno limitazioni o cancellazioni.

Impatti e raccomandazioni per i viaggi

I bus effettuano fermata nei piazzali antistanti alle stazioni; a Ciampino a Piazzale Kennedy.

I tempi di percorrenza degli autobus potrebbero aumentare a causa del traffico stradale, ei posti disponibili potrebbero essere inferiori rispetto al normale servizio ferroviario. Inoltre, sui bus sostitutivi non sarà consentito il trasporto di biciclette e di animali di grossa taglia, eccetto i cani guida per non vedenti. Per minimizzare i disagi, Trenitalia consiglia ai viaggiatori di verificare le modifiche alla circolazione sui canali di acquisto aggiornati e di pianificare i propri spostamenti tenendo conto dei possibili ritardi.

Lavori di potenziamento infrastrutturale

Questi lavori di potenziamento infrastrutturale sono fondamentali per migliorare la qualità e l’affidabilità del servizio ferroviario. Sebbene la sospensione temporanea della circolazione possa causare disagi, tali interventi mirano a garantire una rete ferroviaria più efficiente e sicura in futuro.

Bus in partenza da Ciampino

Previsto un servizio bus tra Ciampino-Zagarolo, Ciampino-Valmontone, Ciampino-Tor Vergata e tra Ciampino-Colleferro. Alcuni bus arriveranno fino a Roma Termini e Frosinone/Cassino. Inoltre, sarà incrementata l’offerta ferroviaria tra le stazioni di Ciampino-Roma Termini e Colleferro-Cassino.

Informazioni

Per ulteriori dettagli sulle modifiche alla circolazione e sui servizi sostitutivi, i viaggiatori possono consultare il sito web di Trenitalia, le app dedicate e i punti informativi presenti nelle stazioni. Inoltre, il personale di Trenitalia sarà disponibile per fornire assistenza e informazioni aggiornate sui servizi offerti durante il periodo dei lavori.

Sebbene la sospensione della circolazione ferroviaria tra Colleferro e Ciampino, e tra Roma Termini e Ciampino, possa rappresentare un inconveniente per molti viaggiatori, questi lavori di potenziamento infrastrutturale sono essenziali per migliorare la rete ferroviaria italiana. Trenitalia e RFI si impegnano a ridurre al minimo i disagi, garantendo comunque la continuità del servizio attraverso soluzioni alternative e il supporto del personale specializzato.

