Test per veri geni, la risposta corretta riesce a darla solo il 10% della popolazione: chissà se anche tu ne fai parte

Se pensi di avere un’ottima capacità di calcolo, allora dovresti metterti alla prova con il test di intelligenza matematica e dimostrarlo.

Questa è la tua buona occasione per scoprire se hai davvero le abilità che credi di possedere. Tieni conto che solo il 10% degli utenti che provano a svolgere questo quiz, riescono a superarlo con successo.

Il test d’intelligenza matematica è una sfida per veri geni, ma la bassa percentuale di chi ha tentato, senza riuscire, non deve scoraggiarti. Anzi, ora deve farti rimboccare le maniche, per provare a fare di meglio.

Leggi il quesito del test d’intelligenza matematica, e prova a dare la risposta corretta. La soluzione è tutta in un numero, in bocca al lupo e buon divertimento.

Test d’intelligenza matematica, trova la cifra mancante

Ci siamo, se sei arrivato fin qui è perché pensi di essere pronto per affrontare un test d’intelligenza matematica. Per dimostrare che sei un genio, un cervellone o un talento della matematica però dovrai superare la prova di calcolo che ti proponiamo di seguito. Dunque adesso concentrati e cerca di fare del tuo meglio. Di seguito trovi quattro addizioni in quattro stringhe di numeri diversi, e l’ultima di queste quattro ha, invece del risultato, come le altre tre, due punti di domanda.

Tutto quello che dovrai fare è trovare la cifra mancante, ovvero il numero da scrivere al posto di quei punti interrogativi. Una volta che avrai trovato la tua soluzione, vai a leggere l’ultimo paragrafo per scoprire se la risposta che hai dato tu è corretta. Sappi che c’è solo una risposta effettivamente giusta, non farti trarre in inganno. In bocca al lupo.

2+3+4= 11

3+4+5= 15

4+5+6= 19

7+8+9= ??

Soluzione

La soluzione del test di oggi è tutta racchiusa nel numero 31, ed è questa la risposta corretta del test d’intelligenza. Se hai pensato proprio al 31, allora il test per te è andato benissimo: sfida superata, complimenti vivissimi! Se ti stai chiedendo come si è arrivati proprio al numero 31, ti spieghiamo qual è il ragionamento che sta dietro al test d’intelligenza matematica: addizionando i numeri della prima sequenza si ottiene il numero 9, a sommando al 9 la prima cifra della sequenza si ottiene 11. La stessa cosa va fatta per le altre due sequenze.

2+3+4= 9+2=11

3+4+5= 12+3= 15

4+5+6=15+4=19

7+8+9=24+7=31

