Le notizie dei Comuni del Lazio

Torna “EurHop Roma Beer”, il Festival internazionale delle birre artigianali

Con oltre mille birre da tutto il mondo, l'evento promette un'immersione in gusti e culture diverse
Eurhope Roma Beer Festival
Salone Internazionale della Birra Artigianale (dal sito eurhop.com)

L’autunno romano si colora di malti e luppoli con il ritorno di EurHop, il celebre festival internazionale delle birre artigianali, giunto alla sua undicesima edizione.

EurHop 2025: il Festival delle Birre Artigianali torna a Roma

Dal 10 al 12 ottobre, al Salone delle Fontane all’Eur, si riuniranno appassionati e professionisti per celebrare la tradizione brassicola. Con oltre mille birre da tutto il mondo, l’evento promette un’immersione in gusti e culture diverse.

Cosa ci aspetta al Festival

I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare le creazioni di circa 80 birrifici italiani insieme a numerose realtà internazionali. Il cuore pulsante dell’evento saranno due enormi banconi da 50 metri con 500 spine pronte a versare “bionde” selezionate da Manuele Colonna, uno dei maggiori esperti del settore. Ogni birra è un racconto unico: storie di giovani imprenditori e territori reinterpretati con passione e materie prime locali.

La scena brassicola italiana e le tendenze emergenti

Quest’anno il festival sottolinea l’evoluzione della scena brassicola. Le nuove tendenze mostrano un interesse crescente per birre che bilanciano semplicità e complessità sensoriale. Cresce l’utilizzo di cereali antichi e la valorizzazione della filiera corta. Un forte interesse è riservato alle birre senza glutine e a quelle a basso contenuto alcolico, rispondendo così a nuove esigenze alimentari senza sacrificare il gusto.

Formazione e incontri tematici

Oltre alle degustazioni, i visitatori potranno partecipare a incontri formativi e masterclass pensati sia per appassionati che per professionisti del settore. Questo rende EurHop non solo una festa della birra ma anche un momento educativo che arricchisce la conoscenza degli stili e delle tecniche produttive provenienti da tutto il mondo.

Informazioni pratiche per i visitatori

L’appuntamento è in via Ciro il Grande, 10. Il festival aprirà venerdì dalle 17 fino alle 3 del mattino; sabato dalle 12 fino alle 3; domenica dalle 12 fino alla mezzanotte. L’atmosfera conviviale invita a scoprire sapori nuovi in compagnia, rendendo EurHop un evento imperdibile nel panorama romano.

© Riproduzione riservata
 
Eventi

Birra Feste Festival Tradizioni

