Trano: Stazione ferroviaria di Itri (Lt), dimenticata da enti e istituzioni

L’Onorevole Raffaele Trano del Gruppo Misto – Alternativa ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook dove denuncia lo stato di abbandono in cui versa la stazione dei treni di Itri, un comune di oltre 10mila abitanti in provincia di Latina. Stazione ferroviaria di Itri (Lt)

“Solo alcuni mesi rimangono prima che si concludano i 5 anni che sono passati da quando nel 2018, con una apposita conferenza stampa, Trenitalia e Regione Lazio annunciarono un piano di investimenti da addirittura 18 miliardi di euro sulla rete ferroviaria regionale.

Insomma si annunciava un vero e proprio piano di rilancio del trasporto su rotaia in tutti i suoi aspetti, dalle infrastrutture ai mezzi, con la Regione Lazio che sarebbe dunque stata la seconda Regione d’Italia per numero di investimenti. I soldi, come preannunciato nel progetto presentato, erano destinati persino ai piccoli sobborghi, quartieri e Comuni dalle dimensioni molto ridotte. E ci mancherebbe.

“Le solite filastrocche riguardo la provincia di Latina”

Come se non bastasse, però, dopo quattro anni, alla fine dello scorso febbraio, di nuovo la Regione Lazio e Ferrovie dello Stato, con l’ennesima conferenza stampa fotocopia, sono tornate a parlare dei fatidici 18 miliardi, dunque gli stessi di quattro anni fa, annunciando le solite opere, quasi tutte per Roma e Provincia, limitandosi a citare le solite filastrocche riguardo alla Provincia di Latina, evocando persino la Littorina Formia-Gaeta, che ovviamente torna sempre utile quando certe elezioni si avvicinano, e non fa nulla se intanto è in corso un procedimento penale per lottizzazione abusiva.

“Servizi igienici chiusi e ascensore mancante”

Oggi però vorrei aggiornarvi su quanto accade alla stazione di #Itri. Perché ho deciso ovviamente di scrivere a RFI e alla direzione passeggeri del Lazio di Trenitalia. Perché nonostante le tante chiacchiere ascoltate, le conferenze stampa, i miliardi qua e i miliardi di là, ad Itri non ci sono nemmeno i servizi igienici aperti al pubblico e manca persino un ascensore che permetta il cambio binario alle persone con disabilità.

Insomma una vera e propria barbarie, se consideriamo che proprio la stazione di Itri rappresenta invece un scalo fondamentale su una delle tratte ferroviarie più trafficate d’Italia, ovvero la Roma-Napoli, e in un territorio da oltre 100mila abitanti, dove sono attive solo le stazioni di Formia e Minturno.

“La stazione di Itri meriterebbe di più”

Itri potrebbe rappresentare, e rappresenta, uno scalo ferroviario molto importante, strategico e prescelto da molti per i propri spostamenti. Purtroppo come detto la stazione non si trova nella cura e nel decoro che merita, le strade di accesso sono devastate, i parcheggi – nonostante la totale assenza di servizi – sono pure a pagamento, sporcizia e degrado non sono compatibili con un servizio pubblico degno di questo nome.

Inoltre sarebbe il caso di conoscere che fine abbia fatto l’accordo stipulato proprio tra RFI e il Comune di Itri, circa la concessione in comodato d’uso al Comune, dell’edificio principale della stazione cittadina, per la durata di cinque anni. L’amministrazione comunale precedente sbandierò quell’accordo come un risultato “storico”, del quale si sarebbero serviti per rilanciare la stazione, addirittura con iniziative a sfondo sociale, e il coinvolgimento di associazioni e mondo del volontariato.

“Bacino di utenza pari a quello di una metropoli”

Penso che Itri e la sua stazione non meritino questo trattamento, si tratta di una infrastruttura strategica che non può essere strumentalizzata o addirittura completamente dimenticata da enti ed istituzioni, perché il servizio pubblico che offre ha un potenziale bacino di utenza pari a quello di una metropoli e come tale deve essere riqualificato”. Dalla nota scritta e pubblicata su Facebook dall’ On. Raffaele Trano.

