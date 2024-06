Treni Regionali Lazio, modifiche alla circolazione dall’11 al 13 giugno 2024

Treno Regionale in attesa di partire

Dall’11 al 13 giugno Rete ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, effettuerà importanti e urgenti lavori di manutenzione straordinaria sui binari del nodo di Roma.

Gli interventi, che richiedono la sospensione della circolazione ferroviaria, sono finalizzati a aumentare l’efficienza e l’affidabilità dell’infrastruttura in previsione della stagione estiva. Tali lavori – iniziati a aprile – possono essere eseguiti solo in presenza di determinate temperature ma a causa del mancato raggiungimento delle condizioni climatiche ottimali sono stati rimandati e riprogrammati in emergenza.

Per consentire lo svolgimento dei lavori la circolazione ferroviaria sulle linee FL5 Roma – Civitavecchia, FL6 Roma – Cassino, FL7 Roma – Napoli e FL8 Roma – Nettuno subirà modifiche. Alcuni treni proveniente dall’Umbria termineranno la loro corsa a Roma Tiburtina.

· lavori dall’11 al 13 giugno

· coinvolte le linee Roma – Civitavecchia, FL6 Roma – Cassino, FL7 Roma – Napoli e FL8 Roma – Nettuno

Nel dettaglio:

L’11 e il 13 giugno alcuni treni della linea FL5 Roma – Civitavecchia dalle 8:30 alle 14: 30 circa partiranno e arriveranno a Ladispoli.

Il 12 giugno alcuni treni della linea FL6 Roma – Cassino dalle 13 alle 16 circa termineranno la loro corsa a Tiburtina.

Il 12 giugno alcuni treni della linea FL7 Roma – Napoli termineranno la loro corsa e partiranno da Roma Tiburtina.

Il 12 giugno alcuni treni della linea FL8 Roma – Nettuno termineranno e partiranno da Campoleone.