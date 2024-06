Treni Regionali Lazio, modifiche alla circolazione sulla linea Roma – Cassino

Stazione Termini, treno in partenza per Cassino

Per lavori di manutenzione, programmati da RFI alla stazione di Ceccano, dalle 11:00 alle 13:30 circa di venerdì 7 giugno, la circolazione di alcuni treni del Regionale sulla linea Roma – Cassino potrà subire variazioni d’orario e limitazioni di percorso.

Saranno coinvolti solo due treni: il Regionale 12609 (Roma Termini 10.14 – Cassino 12.45) e il Regionale 12610 (Cassino 12.18 – Roma Termini 14.48). In entrambi i casi i viaggiatori effettueranno la corsa in treno nella tratta Roma – Frosinone e viceversa, mentre da/per Cassino saranno attivi dei bus, i cui tempi di percorrenza potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale.

Modifiche alla circolazione ferroviaria

Dalle 11:00 alle 13:30 circa di venerdì 7 giugno

Coinvolti solo due regionali

Attivo servizio di bus tra Frosinone e Cassino e viceversa

I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.