Tutti in fila da Esselunga: stanno rimborsando la spesa a chiunque | Tra pochi giorni finisce la ‘festa’

Sono tutti in coda da Esselunga, ciò che offre lascia senza parole.

Per quanto possa non fare piacere, la spesa alimentare è uno di quei doveri a cui non si può venire meno. Acquistare il cibo per tutti i giorni, infatti, è necessario. Oggi come oggi sono diversi i modi in cui è possibile farlo, dalla tradizionale spesa al supermercato fatta di persona a quella che invece si fa online, da ricevere comodamente a casa in una fascia oraria da decidere.

Uno dei problemi di oggi, in merito alla spesa, è relativo al costo. I beni di prima necessità sono infatti incredibilmente aumentati di prezzo e questo, considerando che invece gli stipendi sono sempre uguali, sta causando alle famiglie notevoli difficoltà economiche, nel potersi sostenere autonomamente.

Fortunatamente, però, ci sono offerte ed occasioni imperdibili, come quella che sta proponendo Esselunga in questi giorni. Se notate, fuori c’è sempre la fila: ecco qual è l’opportunità che non potete lasciarvi sfuggire, vi riempirete la dispensa con pochi euro.

Esselunga fa tutti felici: ecco la novità

Grandi sconti a Esselunga! Dal 23 al 29 maggio tutti i clienti hanno potuto ottenere i buoni, che consistono in 15 euro di sconto ogni 60 euro di spesa. Questi, poi, li si potrà utilizzare dal 30 maggio al 5 giugno: questo è il nuovo progetto “Chi torna ci guadagna”, che consente ai clienti più affezionati di ottenere un grande risparmio sulla spesa alimentare e sui prodotti che più amano. Si tratta appunto del primo appuntamento di questo tipo ma, per l’estate 2024, ce ne saranno vari.

Il secondo sarà dal 6 al 12 giugno per il ritiro degli sconti e dal 13 al 19 per il loro utilizzo, il terzo dal 20 al 26 per il ritiro e dal 27 al 3 luglio per l’utilizzo e l’ultimo dal 4 al 10 luglio per il ritiro e dall’11 al 17 luglio per l’utilizzo.

Come funzionano i buoni

Per usufruire dei buoni, raccolti durante le spese fatte dal 23 al 29 giugno, basterà presentarsi in cassa con i codici a barre dei relativi sconti, insieme alla Carta Fidaty. Nel caso in cui si sono persi quelli cartacei, li si può recuperare al totem in negozio o sull’App Esselunga, inserendo i dati della propria tessera fedeltà.

I buoni, inoltre, sono ottenibili e spendibili anche online su esselunga.it, per la spesa a domicilio. Non sono validi, invece, per le spese nei punti laESSE, così come i buoni che si ottengono qui non si possono usare nei punti Esselunga.