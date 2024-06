Uomo Gatto, per l’icona di Sarabanda una vita stravolta | ‘Altro che musica’: ecco come campa oggi

Ecco che fine ha fatto il famosissimo Uomo Gatto, oggi è un altra persona e ha cambiato completamente vita.

Chi non ricorda il personaggio televisivo che ha conquistato il consenso del pubblico, partecipando al programma Sarabanda condotto da Enrico Papi? Lui è stato un outsider che è riuscito a battere ogni record del seguitissimo tv show musicale.

Da tanti anni ormai l’Uomo Gatto non appare più sul piccolo schermo italiano, e il motivo è che si è ritrovato a fare tutt’altro. Scopriamo che cosa è rimasto del suo passato e della sua popolarità, guadagnata in televisione.

L’Uomo Gatto è stato un vero e proprio fenomeno mediatico, un personaggio che la maggior parte di voi ricorderà bene anche oggi: ecco che fine ha fatto e che piega ha preso la sua vita dopo l’incredibile successo ottenuto su Italia 1.

Uomo Gatto, che cosa è successo nella sua vita dopo il successo di Sarabanda

L‘Uomo Gatto è apparso per la prima volta in tv nel lontano 2002 come concorrente della trasmissione di musica di Mediaset Sarabanda, ed è diventato famoso per essere riuscito a rimanere in gioco per tanti mesi e per parecchie puntate, ben 79. Insomma, è stato il protagonista incontrastato del quiz show canoro. Solo a febbraio del 2003 l’Uomo Gatto è stato battuto da un altro concorrente ed eliminato. Quel concorrente era Tiramisù, e quella puntata di Sarabanda l’Uomo Gatto, il cui vero nome è Gabriele Sbattella rappresentò per Mediaset un autentico record, un vero e proprio colpaccio perché fece raggiungere a Sarabanda ben 5.849.000 telespettatori e il 20,30% di share su Italia 1.

L’Uomo Gatto è diventato così popolare che è riapparso in tv sia nel programma di Enrico Papi, nel 2017, durante uno speciale della trasmissione, che in altre occasioni successive, e perfino su Rai2 nel programma mattutino condotto da Rosario Fiorello. Alcuni mesi fa infatti, ha partecipato a una box di Viva Rai2. Ma che cosa è successo nella sua vita dopo il successo di Sarabanda? Scopriamo che cosa è saltato fuori a distanza di anni.

Che fine ha fatto oggi Gabriele Sbattella

Come si legge su Fanpage.it Gabriele Sbattella non è più l’Uomo Gatto, ecco che cosa ha confessato: “Faccio il giornalista e non scrivo solo di sport, anche di musica, ho seguito tre Festival di Sanremo. Lavoro per un’agenzia.”

Prima di approdare alla carriera nell’informazione però guadagnava facendo serate, sarebbe dovuto andare a fare l’animatore in Egitto ma la paga era troppo bassa e per questo ha preferito le ospitate nei locali notturni.