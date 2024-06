Pier Silvio Berlusconi, dopo questa deve cacciare la conduttrice da Mediaset | Il microfono è rimasto aperto ed è partita la rissa

La deve cacciare da Mediaset, Pier Silvio Berlusconi non ha alcuna scelta

Da quando Silvio Berlusconi non c’è più, Pier Silvio ha preso in mano Mediaset e tutte le funzioni che prima svolgeva suo papà. Sebbene sia cresciuto in quell’ambiente e, già prima della scomparsa del padre, lavorava per l’azienda, di fatto da un anno a questa parte le cose sono cambiate e le sue responsabilità sono aumentate.

Quando si svolge un lavoro così importante e delicato, ci si addossa non solo i meriti delle cose che funzionano e dei numeri che crescono ma anche le colpe, per esempio quando qualche trasmissione non dà i risultati sperati o si creano delle polemiche.

Pier Silvio Berlusconi, in queste ore, starà vivendo attimi di pura tensione. Una nota conduttrice Mediaset, infatti, ha detto ciò che nessuno si sarebbe mai aspettato: il microfono, però, era aperto e tutti l’hanno sentita.

Pier Silvio Berlusconi, che batosta: è stata proprio lei

Il 21 giugno, su Radio Norba Tv e presto anche su Canale 5, è andato in onda Battiti Live. Per la conduzione hanno scelto due veterani della tv, una coppia affiatata che insieme ha condotto anche altri programmi come ad esempio L’Isola dei Famosi. Si tratta di Alvin e Ilary Blasi che, sul palco come nella vita, mostrano un affiatamento immutato che è segno di grande rispetto ed amicizia, oltre che di professionalità. A un certo punto, però, Ilary Blasi è caduta in qualche gaffe.

Mentre Alvin, dal palco, la richiamava dal dietro le quinte dopo aver salutato un artista che si era appena esibito, l’ex moglie di Francesco Totti si è trovata completamente spaesata: “Ma che devo dire? Ditemi che devo dire” si è sentito nettamente. La conduttrice, probabilmente, lo stava chiedendo a qualcuno degli autori dietro le quinte ma il suo microfono era aperto e tutti hanno sentito.

La gaffe è continuata

Non rendendosi conto che il suo microfono era acceso, Ilary Blasi ha continuato a chiedere cosa dovesse fare. A quel punto tutti hanno sentito un autore che le diceva: “Devi entrare Ilary, devi lanciare la roba!” e la sua risposta: “E mica sò io che lancio!“.

Poco dopo, la conduttrice è tornata sul palco da Alvin con tutta la naturalezza del mondo: “Stavo chiacchierando, perché mi hai chiamato?“. I telespettatori si sono però accorti di tutto e chissà che Pier Silvio Berlusconi decida di prendere qualche provvedimento.