Ha lasciato Carlo Conti: “Me lo ero ripromessa” | Lo ha annunciato davanti a tutti

Nelle scorse ore è arrivata la notizia più drammatica sul conduttore Carlo Conti, scopriamo di che cosa si tratta.

L’icona femminile dello spettacolo italiano ha dovuto prendere una decisione difficile, arrivata dopo ben 13 lunghi e intensi anni, e, chiaramente, le è costata cara: ecco che cosa è successo.

Quello che è accaduto nelle scorse ore non ha nulla a che fare con il Festival di Sanremo, sebbene da qualche settimana a questa parte si sia parlato dello storico conduttore Rai solo in virtù del suo nuovo progetto canoro.

Il noto presentatore Carlo Conti di certo non sarà felice nell’ascoltare le dichiarazioni dell’amata cantante, la sua è stata una scelta sofferta. Chissà come reagirà il famoso volto Rai quando lo verrà a sapere.

Carlo Conti, la scelta complicata della protagonista del suo programma tv

Oggi non si fa che parlare di Carlo Conti in merito all’annuncio dei vertici Rai, che hanno fatto sapere che sarà al timone del Festival di Sanremo per due anni, il conduttore capiterà la kermesse canora come direttore artistico e guiderà il tv show della rete ammiraglia della tv di Stato in qualità di conduttore.

Purtroppo però è arrivata anche una cattiva notizia per Carlo Conti. Ad annunciare l’amara novità è stata una cantante italiana molto famosa. La dichiarazione della celebre artista ha lasciato l’amaro in bocca al pubblico e di certo anche il resto dei telespettatori non saranno contenti delle parole che ha pronunciato, men che meno ne sarà felice Carlo Conti.

L’addio al programma più amato della Rai

La cantante in questione è la bravissima Loretta Goggi, che gli autori Rai hanno voluto nelle vesti di giudice di Tale e quale show per tanto tempo. L’artista infatti riveste il ruolo da ben 13 anni, ma adesso qualcosa sta per cambiare, improvvisamente.

Loretta Goggi si vuole dedicare al pronipote e alla sua vita e così, ha scritto su Facebook che lascerà Tale e quale Show. “Mi ero ripromessa che la mia vita sarebbe stata al primo posto quando sarebbe arrivato qualcosa capace di fare piazza pulita di qualunque progetto di lavoro” ha spiegato ai fan che la seguono sui canali social. Insomma non la rivedremo il prossimo anno su Rai 1. La trasmissione continuerà, andrà in onda il venerdì sera e di certo il programma di Carlo Conti le mancherà molto ma non può rinnovare gli accordi con la Rai perché sa sin da ora che non riuscirebbe a rispettare i futuri impegni in tv.