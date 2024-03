Valmontone, incendio ai Macinanti: va a fuoco il centro commerciale. Il giorno dopo

Incendio Valmontone a I Macinanti: il giorno dopo, ore 10

Il giorno dopo, giovedì 7 marzo, ancora alle 10 del mattino, i vigili del fuoco sono al lavoro e i titolari delle attività all’interno del centro commerciale I Macinanti di Valmontone (Roma) non possono entrare.

Suona ancora l'allarme antincendio e l'atmosfera è quella delle conseguenze di un disastro. Ci sarà bisogno ancora di tempo per valutare i danni ma almeno non ci sono stati problemi con la salute delle persone.

La cronaca della serata di ieri

Un incendio nella serata di mercoledì 6 marzo ha creato paura e preoccupazione in uno dei centri commerciali più frequentati nel Comune di Valmontone, I Macinanti. Le fiamme, partite da uno dei negozi situati al primo piano sono state repentine e il fumo ha avvolto tutti i punti vendita e le attività commerciali all'interno del centro. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme e soprattutto per allontanare il fumo avvolgente che rende l'aria irrespirabile.

Al momento non si conoscono le cause dell’incendio come pure non si riesce a fare una stima dei danni ma la valutazione di chi è presente e sta seguendo gli operatori dei soccorsi è pessimistica e si ritiene che le perdite economiche saranno ingenti. I titolari dei negozi coinvolti si tengono a distanza ma seguono lo svolgimento delle operazioni di bonifica nella speranza che i danni siano limitati. Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale. Si sta provando a salvare il salvabile.

Aggiornamento ore 24. L’incendio è stato domato intorno alle 23,30. Uno dei problemi incontrati dai soccorritori è stato la natura dell’immobile, un centro commerciale non ha finestre dalle quali poter far uscire il fumo.

