Valmontone vista dall’alto, le immagini più belle di una città che cresce

Gli anni 2000 hanno coinciso con una crescita singolare per la città di Valmontone (Roma). Un'area, quella del comune che per anni è stata conosciuta per alcune comodità indiscusse: il casello autostradale, la stazione ferroviaria e l'essere attraversata dalla via Casilina.

Ma negli anni 2000, grazie alla spinta di Angelo Miele, un sindaco animato da un entusiasmo e una creatività straordinari, arrivano delle novità che rivoluzionano la vita cittadina e anche la reputazione di Valmontone.

Parte una iniziativa imprenditoriale di considerevoli dimensioni che punta alla valorizzazione di una zona agricola tra Valmontone e Colleferro e trasformarla in un’area a forte accoglienza turistica. Nasce prima un distretto della moda, Fashion District, oggi Valmontone Outlet e poi, accanto, un Parco divertimenti, oggi MagicLand, al quale proprio questa estate si è aggiunto il nuovo parco acquatico MagicSplash.

Ma Valmontone non si ferma a questo. Nell’ultimo anno, una serie di interventi, in parte ancora in corso, stanno dando un nuovo volto anche al centro cittadino.

Nuova pavimentazione, nuove soluzioni progettistiche per valorizzare un centro storico che trova nella Collegiata di Santa Maria Maggiore e soprattutto nell’adiacente Palazzo Doria Pamphilj un patrimonio di arte e architettura che va messo nelle migliori condizioni per essere ammirato.

E lo splendido servizio che pubblichiamo in esclusiva racconta di una città che vuole accogliere al meglio chiunque decida di visitarla.

Foto Pasquen

