L’avventura comincia da Roma Termini

Sei pronto a una nuova esperienza di viaggio? Da quest'anno, gli appassionati di birra e tradizioni tedesche possono vivere un'avventura unica grazie all'Espresso Monaco. Questo treno notturno speciale, organizzato dal Gruppo Fs Italiane, parte dalla stazione Termini di Roma per portarti direttamente nel cuore dell'Oktoberfest a Monaco di Baviera. Immagina la comodità di addormentarti nella capitale italiana e svegliarti immerso nell'atmosfera festosa del più famoso festival della birra al mondo.

Partenze e comfort a bordo

Il viaggio è pianificato con cura: partenza il venerdì sera alle 20:00 nei giorni 26 settembre e 3 ottobre, per tornare a Roma il lunedì mattina successivo. Durante il tragitto verso nord, ci sarà una breve fermata a Verona prima di continuare verso la meta finale. L'offerta include diverse opzioni di comfort: puoi scegliere tra semplici posti a sedere o opzioni più rilassanti come cuccette o vagoni letto.

Intrattenimento in viaggio

Non si tratta solo di spostarsi da un punto all'altro. A bordo troverai un'animazione pensata appositamente per introdurti nell'atmosfera gioiosa dell'Oktoberfest ancora prima di arrivare! Nella carrozza ristorante potrai gustare birra artigianale alla spina accompagnata da un menù bavarese accuratamente selezionato. E se hai voglia di ballare? Niente paura: ci sarà musica tradizionale bavarese per scaldare i motori!

Un weekend indimenticabile

Scegliere l'Espresso Monaco non significa semplicemente prenotare un viaggio in treno, ma organizzare un vero e proprio weekend di divertimento e relax. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma Railbook con prezzi che partono da 99 euro. Attenzione però: l'offerta è limitata alle prenotazioni effettuate entro il 7 settembre! Per maggiori dettagli e informazioni sull'evento visita il sito ufficiale www.fstrenituristici.it.

© Riproduzione riservata