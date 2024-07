Lavastoviglie, mai usarla a quest’ora del giorno: ti ammazza | La bolletta lievita in un secondo

La lavastoviglie è ormai considerata uno degli elettrodomestici più importanti in casa, ma se usata in modo errato potrebbe comportare vari problemi, facendo lievitare la bolletta.

Negli ultimi anni, gli italiani hanno dovuto affrontare numerosi aumenti dei costi dell’energia elettrica, pagando bollette salate. Per questo motivo, molte persone hanno cercato di rimodulare le proprie abitudini quotidiane, utilizzando gli elettrodomestici durante le fasce orarie più convenienti.

Non a caso, l’attenzione si concentra sull’utilizzo della lavastoviglie, che permette di lavare pentole, piatti, bicchieri, ecc., disinfettando in profondità e consumando meno acqua rispetto al lavaggio a mano.

Tuttavia, molti commettono ancora errori nell’utilizzo quotidiano della lavastoviglie, in particolare riguardo all’orario di utilizzo, principale causa di bollette elevate.

Sulla base di tale motivazione, dunque, è necessario fare un attento analisi delle nostre abitudini così da capire come poter ottimizzare l’utilizzo della lavastoviglie e quali sono gli orari di riferimento per evitare che questa incida troppo sulla fattura.

Non usare mai la lavastoviglie a quest’ora!

La lavastoviglie, come tanti altri elettrodomestici, dovrebbe essere utilizzata in modo consapevole. È consigliabile evitare l’accensione durante il giorno, soprattutto nella fascia oraria che include l’ora del pranzo. In questa fascia oraria, infatti, è stato registrato un maggior consumo energetico della lavastoviglie, con conseguente aumento dei costi.

L’utilizzo dell’elettrodomestico fatto in questo modo, dunque, comporta un incredibile aumento dei costi da sostenere nella fattura elettrica a fine mese insieme a un’altra cattiva abitudine che andrebbe eliminata completamente. Facciamo riferimento all’elettrodomestico lasciato in stand-by anche quando non abbiamo ancora effettuato l’intero carico, in questo modo avremmo comunque un consumo di energie elettrica costante durante tutto il giorno, il quale incide considerevolmente sulle bollette a nostro carico.

Ecco come usare la lavastoviglie senza spendere una cifra esagerata

Se desideriamo usare la lavastoviglie senza preoccuparci troppo dei costi, dobbiamo seguire le fasce di consumo indicate dalle aziende del settore elettrico, che spiegano quali sono gli orari in cui è possibile risparmiare. La fascia F1 per l’energia elettrica è la più cara, e va dalle 8:00 del mattino alle 19:00.

Per ottenere un effettivo risparmio, le fasce orarie da tenere in considerazione sono le seguenti:

Fascia F2: dal lunedì al venerdì, dalle 7:00 alle 8:00 del mattino e dalle 19:00 alle 23:00. Il sabato, l’orario di interesse va dalle 7:00 alle 23:00;

Fascia F3: copre tutta la settimana, dal lunedì alla domenica, e va dalle 23:00 alle 7:00 del mattino. Questa è la fascia più economica e adatta per elettrodomestici ad alto consumo, come la lavastoviglie.