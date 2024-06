Alberto Matano ‘rimpiazzato’ dal famoso conduttore: chi gli fa le scarpe | Cambio drastico a La Vita in diretta

Non ci sarà Alberto Matano, la notizia è ufficiale: chi prenderà il suo posto il sabato a La vita in diretta

Giornalista, autore e conduttore televisivo, Alberto Matano è uno dei volti più amati della televisione italiana. La sua carriera inizia dopo la laurea in giurisprudenza, quando comincia a collaborare con l’agenzia televisiva Rete News a Montecitorio e, successivamente, inizia a lavorare come giornalista in Rai.

Approda al TG1 nel 2007 e, fino al 2019, conduce l’edizione delle 20. Parallelamente, però, inizia ad apparire anche come conduttore di programmi quotidiani e più leggeri come Unomattina e La vita in diretta, che gli permettono di essere conosciuto anche dal pubblico di quella fascia di età.

Proprio in questi giorni, la Rai sta organizzando l’offerta televisiva relativa alla prossima stagione quindi alla 2024/2025. Per quanto riguarda Alberto Matano ci sono notizie sia negative, sia positive: questo rimpiazzo, però, non se lo sarebbe mai aspettato nessuno.

Alberto Matano, che botta

Per quanto riguarda la prossima stagione televisiva, mentre durante questa stagione di pausa va in onda Estate in diretta con Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo, la Rai ha deciso che nel pomeriggio di Rai 1 tornerà La Vita in diretta con Alberto Matano, che veicolerà sempre informazioni di cronaca, gossip, politica e spettacolo. Se da un lato questa per il giornalista è una buona notizia, dall’altro invece c’è qualcosa per cui non è stato scelto e questo non gli farà assolutamente piacere. Per cercare di conquistare anche il sabato pomeriggio, che Canale 5 vince a mani basse con Amici e con Verissimo, Rai 1 ha pensato a una puntata extra de La Vita in diretta.

A condurla, però, non ci sarà Alberto Matano ma Emma D’Aquino, noto mezzo busto del TG1. Per il giornalista, comunque, la riconferma dal lunedì al venerdì c’è: il cambiamento, infatti, riguarda la puntata del sabato.

Salta anche Italia Sì

Con l’arrivo di Emma D’Aquino al sabato con La Vita in diretta, è chiaro che salta l’appuntamento con Italia Sì di Marco Liorni, che invece tornerà come di consueto a dicembre con L’Eredità.

Ogni sabato pomeriggio, dalle 17 alle 18,45, appuntamento quindi su Rai 1 per La Vita in diretta con Emma D’Aquino, che come Matano approfondirà diversi temi, dalla cronaca al gossip. Parallelamente, comunque, la giornalista continuerà a lavorare al TG1 come ha fatto in questi ultimi anni, quindi da quel punto di vista questo nuovo incarico è solo una conferma della stima che l’azienda ha nei suoi confronti.