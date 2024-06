Lutto improvviso in Rai: il volto noto se n’è andato a soli 59 anni | Ogni giorno entrava in milioni di case italiane

È scomparso a soli 59 anni, il lutto dei colleghi Rai: cos’è successo

Chi lavora in televisione, sebbene non conosca personalmente ognuno dei telespettatori che quotidianamente seguono i programmi, entra nelle case di ognuno di loro ogni giorno. Il pubblico, infatti, si affeziona ai conduttori e ai personaggi televisivi che segue e, dopo anni e anni, li sente un po’ come se fossero parte della famiglia e della quotidianità.

Quando è prematuramente scomparso Fabrizio Frizzi, ad esempio, tutta l’Italia si è fermata e si è stretta in un dolore profondo, che ha avuto origine nel grande senso di ingiustizia secondo cui un padre di famiglia, nonché uno stimato professionista di soli 60 anni, se ne dovesse andare così presto.

Nelle ultime ore è scomparso un altro volto della Rai, meno visibile rispetto a Fabrizio Frizzi ma ugualmente importante e protagonista di una delle trasmissioni più amate di questo periodo: ecco di chi si tratta.

Rai, che dolore: è scomparso proprio lui

Nelle scorse ore, la famiglia della Rai è in lutto per la prematura scomparsa di Amedeo Gianfrotta, originario di Caserta e regista di Reazione a Catena, il programma del prime-time oggi condotto da Pino Insegno. Il professionista aveva solo 59 anni e, oltre che per il gioco estivo di Rai 1, aveva curato anche per Rai Quirinale le regie per le visite del Presidente della Repubblica, Agorà Weekend e Cook. Il regista, che lascia due figlie e una moglie, è scomparso improvvisamente per un malore e questo ha lasciato ancora più sconvolti i suoi colleghi, che non erano assolutamente pronti a dirgli addio.

Tra i primi a ricordare il suo lavoro puntuale e preciso e la sua professionalità è stato Marco Liorni, che ha lavorato a fianco a lui per i lunghi cinque anni durante i quali ha condotto Reazione a Catena. “Amedeo è entrato nelle vostre case discretamente, raccontando accadimenti di studi tv attraverso i suoi occhi di regista scrupoloso e quelli della sua squadra. Adesso che non c’è più, nella commozione ricordo tanti momenti vissuti insieme, la sua ironia, i suoi incoraggiamenti, i suoi messaggi. Rip“, ha detto.

I funerali

La famiglia fa sapere che i funerali di Amedeo Gianfrotta si sono tenuti lunedì alle 11 nella Chiesa Nostra Signora di Lourdes a Caserta. Una nota Rai, inoltre, ha espresso il cordoglio del direttore del Cptv di Napoli e di tutti i suoi dipendenti, della redazione, della segreteria di produzione de Tgr Campania e di quella organizzativa, nonché del caporedattore.