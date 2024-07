Jannik Sinner, sapete che titolo di studi ha? Insospettabile: solo così è riuscito a prendere il pezzo di carta

Cos’ha studiato Jannik Sinner, è incredibile: non lo direste mai

Classe 2001, Jannik Sinner è oggi il n.1 del ranking ATP ed è annoverato tra i più forti tennisti italiani di sempre. Nato a San Candido in Trentino Alto Adige, il primo sport a cui si avvicina è lo sci, disciplina nella quale ottiene grandi risultati a livello nazionale che lo mettono di fronte alla possibilità di farne un vero lavoro.

Parallelamente, però, calca i primi campi da tennis e anche qui dimostra grandi abilità: a 13 anni, quindi, Jannik si trova a dover scegliere tra gli sci e la racchetta e opta definitivamente per questa seconda, anche per via della lunghezza degli allenamenti sciistici che considera troppo lunghi rispetto alla brevità delle gare.

Oggi, che è un campione assoluto a livello mondiale e che con la sua eleganza di gioco e qualità tecnica stupisce tutti ogni volta che scende in campo, ha davanti a sé un futuro ancora più radioso. Ecco però cos’ha studiato.

Il titolo di studio di Jannik Sinner

Sebbene il suo nome circoli nel mondo dello sport italiano già da diversi anni, non dobbiamo dimenticarci che Jannik Sinner è ancora un giovane ragazzo. Con i suoi 23 anni, infatti, cerca di migliorare sempre le sue performance fisiche e mentali pur non dimenticandosi mai di trovarsi solo all’inizio della sua lunga carriera e di aver molto da imparare. Dopo le scuole medie, per quanto riguarda l’istruzione, Jannik Sinner si è iscritto all’istituto tecnico Walther di Bolzano. Qui ha studiato fino al quarto anno, per poi conseguire la maturità in ragioneria da privatista.

A livello sentimentale, invece, dopo una frequentazione piuttosto lunga ma molto riservata con l’influencer Maria Braccini, da quest’anno Jannik Sinner è fidanzato con la tennista russa Anna Kalinskaja.

Le sue caratteristiche di gioco

A livello tecnico, Jannik Sinner dà il meglio di sé quando gioca sul cemento, sebbene si destreggi egregiamente anche sulla terra rossa e sull’erba. Uno dei suoi colpi migliori è il rovescio a due mani, che esegue portando subito la racchetta all’indietro in fase di preparazione.

Ad allenarlo, oggi, è Simone Vagnozzi. Dal luglio 2022, inoltre, nel suo team è entrato anche l’ex allenatore di Andre Agassi, Darren Cahill. I suoi obiettivi odierni sono l’aggiunta di alcune soluzioni come il serve & volley, il rovescio in slice, la smorzata e l’aumento delle discese a rete.