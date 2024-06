Disgrazia per il vincitore di Sanremo: è tutto accaduto di notte | Non è riuscito a chiamare la polizia in tempo

Disgrazia per il vincitore di Sanremo: non ha potuto fare niente (ilquotidianodellazio.it / ansafoto)

Ore di shock per il vincitore di Sanremo, è ancora sconvolto per quanto successo

Sebbene le tragedie capitino a tutti, quando caratterizzano la vita di qualche personaggio famoso assumono un’eco importante. Subito vengono rimbalzate da quotidiano a quotidiano e, anche tramite i social network, i personaggi famosi spiegano ai propri fan cos’è successo e li rassicurano in merito alle loro condizioni.

Non è raro, infatti, che qualche VIP racconti ai propri follower di aver subito un furto, un’aggressione o una truffa, oppure avverta i propri fan che c’è uno stalker che li assilla e che non li fa dormire di notte. Aprirsi e raccontare quanto si subisce dimezza il peso di ciò che si sta subendo.

Nelle ultime ore, un altro personaggio famoso noto per aver vinto il Festival di Sanremo è finito al centro di un dramma tremendo, che gli ha sconvolto la vita. Tutto è accaduto di notte, non ha potuto fare niente e non ha avuto tempo neanche di chiamare la Polizia.

Shock per Ermal Meta, il dramma nel momento più bello

Qualche giorno fa, Ermal Meta ha vissuto l’intensa gioia di diventare papà per la prima volta. La compagna Chiara Sturdà, infatti, ha dato alla luce Fortuna Marie ed ha realizzato il loro più grande sogno, quello di generare la vita e diventare mamma e papà. Proprio in quei giorni, così colmi di felicità ed anche di novità per Chiara e per Ermal Meta, a casa sua dei malviventi hanno ben pensato di approfittarne. Il cantante, infatti, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la fotografia della porta-finestra di casa sua distrutta: i ladri, infatti, l’hanno spaccata per entrare e razziare l’appartamento.

“Se cercate oro e contanti, non andate a casa di cantautori! Non vendiamo mica ciliegie!” ha scritto Ermal Meta con un tono ironico, mentre di sottofondo ha scelto la canzone “In questo mondo di ladri” di Antonello Venditti.

La refurtiva

Sembra che, alla fine, i ladri dalla casa di Ermal Meta siano riusciti a portarsi via solo una collanina. In ogni caso, il dramma dell’entrata dei ladri in casa non è niente se confrontato con la gioia della nascita della piccola Fortuna, che ha portato una ventata di positività e di amore nelle vite di Ermal e di Chiara.

I fan dell’artista, quindi, non vedono l’ora di sentire le nuove canzoni, che saranno ispirate a questa bellissima novità della sua vita.