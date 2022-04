Forte scossa di terremoto alle porte di Roma, epicentro a 2 km da Ciciliano

La terra ha tremato nel Lazio, alle porte di Roma, alle 22:21 di lunedì 11 aprile 2022, una scossa di magnitudo 3.4 è stata avvertita chiaramente dagli abitanti di Roma e provincia, soprattutto la popolazione dei comuni del quadrante est. L’epicentro, secondo quanto riferisce il sito dell’Ingv, è stato registrato a 2 km da Ciciliano, che si trova dopo Tivoli e Castel Madama. La scossa è stata avvertita anche in alcune zone di Roma. La profondità del movimento tellurico è stata di 10 km. Sismografo

Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.4 è classificato come terremoto “molto leggero“e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni.

Testimonianze

Il terremoto è stato percepito in modo evidente nei comuni ad est di Roma. “Una botta chiara, improvvisa e molto forte”, riportano i residenti di Tivoli. A Roma Centro “si è sentita abbastanza, si muoveva il lampadario”, addirittura. “E’ stato un movimento ondulatorio”, scrivono su Twitter alcuni testimoni da Roma. A Marcellina si è sentita benissimo la scossa, ancora a Riano e a Roma zona Nuovo Salario lo stesso si è avvertito bene il sisma. Anche a nord di Roma, precisamente a Morlupo, segnalano di aver avvertito la scossa di terremoto.

Ansia e paura nella notte

Il movimento tellurico anche se non è stato particolarmente forte ha generato molta ansia negli abitanti dei comuni laziali coinvolti, dove ancora vivo è il ricordo del terremoto del 24 agosto 2016, soprattutto le tremende scosse nella notte, percepite in modo drammatico un po’ in tutto il Lazio.

A Ciciliano, zona dell’epicentro, la scossa è stata avvertita molto chiaramente. Altre testimonianze a Roma Eur sentito breve ma intenso. A Roma Nord avvertito un forte boato. A Guidonia gli abitanti riportano la loro testimonianza, e raccontano di una scossa durata pochi secondi ma che ha causato grande spavento.Tra Monterotondo e Mentana bella botta, “prima sentito boato e poi movimento molto rapido, durato meno di 5 secondi”.

A Rocca di Papa “sentita per un paio di secondi con un rumore quasi di tuono”; percepita forte ad Olevano Romano e anche a Roma zona Villaggio Prenestino; gli abitanti di Zagarolo raccontano di aver sentito bene e forte il sisma Ancora testimonianze da Valmontone, dove i residenti hanno avvertito molto chiaramente il movimento tellurico, e si riportano diversi casi di lampadari in movimento.

Al momento si escludono danni a cose e persone

A quanto si apprende dai vigili del fuoco, al momento non risultano segnalazioni di danni.

Al momento non vi sono notizie di danni strutturali ad edifici o ferimenti di persone. A quanto si apprende dai vigili del fuoco, non risultano segnalazioni di particolari danni.

