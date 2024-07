“Sei dimagrita un sacco”: Roberta Di Padua irriconoscibile dopo UeD | Maria stenterà a credere sia davvero lei

L’incredibile trasformazione di Roberta Di Padua ha lasciato tutti senza parole: ecco com’è diventata l’ex dama di Uomini e Donne.

Preparatevi a dire addio alla protagonista di Canale 5 che avete conosciuto negli anni passati, perché ora la bellissima donna originaria di Cassino sembra un’altra persona.

Farete fatica a riconoscerla: dimenticate la Roberta Di Padua seduta sulle poltrone del dating show condotto da Maria De Filippi.

Quella che è uscita dagli studi televisivi di Mediaset mano nella mano con il cavaliere di Salerno Alessandro Vicinanza a molti non sembra la stessa dama di adesso. Scopriamo com’è cambiata.

Roberta Di Padua, la sconcertante trasformazione estetica della dama di Uomini e Donne

Se siete appassionati di dating show, e seguite i contenuti del palinsesto Mediaset, allora di certo ricorderete bene Roberta Di Padua. Lei è stata una delle protagonista più amate di Uomini e Donne, e il suo percorso al programma condotto da Maria De Filippi l’ha vista spesso diventare una concorrente di Ida Platano. Le due donne hanno frequentato, in alcune occasioni, lo stesso cavaliere, e ora Roberta Di Padua è felicemente fidanzata con l’uomo che un anno fa era al fianco della dama siciliana.

Roberta e Alessandro Vicinanza infatti, hanno lasciato lo studio televisivo di Canale 5 assieme, alcuni mesi fa. Roberta da allora non appare più in tv, a parte la puntata di Verissimo a cui ha partecipato, proprio assieme al cavaliere di Salerno. Dunque negli ultimi tempi il pubblico non ha avuto modo di vederla spesso come accadeva prima, eccetto attraverso i contenuti postati sui canali social. Proprio dalle foto apparse online, abbiamo scoperto che Roberta Di Padua è cambiata tantissimo.

Com’è diventata adesso

Di recente Roberta Di Padua ha pubblicato sui suoi canali social ufficiali alcuni scatti, catturati dopo un trattamento presso il suo salone di hairstyling di fiducia, e dalle foto si nota la sua splendida capigliatura. Oltre che dai lunghi capelli lisci, luminosi e curatissimi, lo sguardo dei fan è stato catturato anche dal fisico asciutto di Roberta. La ex dama di Uomini e Donne ha perso molti kg ed è davvero in forma. Le immagini della dolce metà di Alessandro Vicinanza hanno avuto come risultato una pioggia di commenti positivi, likes e messaggi di approvazione, tra i quali “Sei dimagrita un sacco”.

In effetti, al di là dell’aspetto estetico della ex protagonista di Uomini e Donne, che era già splendida prima di perdere peso, molto probabilmente la fetta di pubblico che la conosce meglio, è felice per lei, non solo per il cambiamento fisico, ma perché sa che Roberta Di Padua si era impegnata in un percorso di nutrizione, supportata da un’esperta di alimentazione. Il suo dimagrimento quindi è un traguardo personale, a prescindere dal numero indicato sulla bilancia, e la fanbase è felice di constatare che la dama di Cassino abbia raggiunto con successo e determinazione l’obiettivo prefissato.