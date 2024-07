Maria De Filippi no, Milly Carlucci si | Pesante ‘schiaffo’ per la conduttrice Mediaset: proprio lui l’ha snobbata così

Brutto colpo per Maria De Filippi: le ha detto di no (ilquotidianodellazio.it / ansafoto)

Le ha detto no, senza mezzi termini: non andrà da lei

Una delle regine di Mediaset è Maria De Filippi, conduttrice amatissima e ideatrice di molti programmi di estremo successo. Sua è l’idea di Amici, di Uomini&Donne e di C’è Posta per Te: solo queste tre trasmissioni realizzano punteggi di share che molti programmi nuovi e freschi neanche sognano di riuscire a fare.

Parallelamente, si può dire che il suo alter-ego della Rai sia Milly Carlucci. Sebbene il suo nome sia associato a un numero inferiore di programmi, è indiscutibile il fatto che sia suo il programma più longevo di Rai 1, Ballando con le Stelle: anche questa trasmissione, infatti, anno dopo anno si riconferma una certezza.

Di recente, però, questa seconda star della televisione italiana potrebbe avere avuto la meglio sulla De Filippi. La notizia è ormai in circolazione: che schiaffo per la regina di Mediaset.

Dalla De Filippi non ci andrà: un brutto colpo

Oggi parliamo di Massimiliano Varrese, attore e ballerino ritornato alla ribalta dopo la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello. Dopo questa esperienza, infatti, è tornato a tutti gli effetti e, durante una recente intervista rilasciata a tag24.it, ha parlato dei piani per il suo futuro. Proprio in quell’occasione, gli è stato chiesto se le voci che lo descrivono come il prossimo tronista di Uomini&Donne siano vere o, quantomeno, abbiano un fondo di verità e Massimiliano Varrese ha risposto, infrangendo i sogni di quanti non vedevano l’ora di vederlo in quei panni.

“Mi fa ridere perché questa è proprio una delle classiche fake news creata per far rumore, per fare i click…” ha detto, senza mezzi termini. A suo dire, questa falsa notizia è nata poiché, di recente, in un’intervista gli è stato chiesto se sia fidanzato: “Io scherzando ho detto: non sono fidanzato, non ho storie e magari andrò a fare il tronista” e, da qui, è nato l’equivoco.

Cosa vorrebbe fare

Nel corso della medesima intervista, però, Varrese ha anche ammesso che in effetti c’è qualcosa che ora come ora vorrebbe fare: il suo sogno è quello di fare il giudice di qualche talent importante come, ad esempio, Ballando con le Stelle.

Un altro suo sogno nel cassetto è poi quello di condurre un one man show come, ad esempio, quello di Massimo Ranieri, dove possa cantare e ballare. Chissà se riuscirà a realizzarlo!