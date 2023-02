Guida alla scelta della polizza moto: consigli ed esperienze

L’obbligatorietà sulla responsabilità civile autoveicoli, sancita dalla legge n. 990 del 24 dicembre 1969, vale per tutti i veicoli a motore, quindi anche per le 2 ruote, siano essi scooter o motociclette. Tuttavia, l’assicurazione moto rappresenta un capitolo a se stante se paragonato a quella per l’auto. Inoltre, anche nella stessa categoria delle due ruote occorre distinguere tra chi usa il mezzo tutto l’anno, solitamente lo scooter, e chi lo usa invece solo in determinati periodi dell’anno.

Nel secondo caso si può ricorrere all’assicurazione cosiddetta “sospendibile” attivabile cioè solo in alcuni periodi dell’anno, solitamente la bella stagione. L’assicurazione moto sospendibile è un servizio offerto da molte compagnie assicurative, ma possono esserci lievi differenze per quello che concerne alcuni aspetti complementari.

Genertel, ad esempio, offre uno sconto preliminare per l’attivazione di una polizza moto online e consente di sospendere fino a tre volte in un anno la polizza assicurativa. Prima Assicurazioni, invece, segnala sul suo website come non sia possibile sospendere un’assicurazione moto nel caso in cui il pagamento del premio sia frazionato. Allianz Direct, leader in Italia, per la distribuzione di polizze assicurative online, sottolinea come ciascuna sospensione e riattivazione possano essere fatte a titolo gratuito e fino a un massimo di 12 mesi consecutivi.

Fatta questa doverosa premessa, occorre sottolineare come il risparmio non coincida necessariamente con lo spendere poco. Risparmiare, ad esempio, sulla garanzia dell’assistenza stradale può rivelarsi una cosa onerosa in caso di guasto, così come attivare una polizza con una franchigia dall’importo particolarmente elevato.

Tra massimale e franchigia c’è un rapporto inversamente proporzionale. Più il massimale, per cui viene assicurato il mezzo, è alto e minore sarà la franchigia da erogare in caso di sinistro. Un costo assicurazione moto elevato potrà essere frazionato nel pagamento, però occorre tenere conto, primariamente, che la rateazione tende a far lievitare il costo complessivo del premio e che, inoltre, può riverberarsi negativamente su altre caratteristiche dell’assicurazione moto, come nel caso della sospendibilità della polizza.

Un principiante che decida di attivare una polizza moto online dovrà anche porre molta attenzione al rischio di incorrere in una truffa. Può essere utile controllare gli elenchi dell’IVASS, l’Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni, per verificare che la compagnia assicurativa sia legalmente censita e autorizzata a operare, verificando al contempo di non essere eventualmente in presenza di un portale online contraffatto.

I siti contraffatti sono tanto pericolosi quanto quelli che si riferiscono a compagnie inesistenti, ma possono trarre maggiormente in inganno perché spesso riproducono alla perfezione il portale originale e legale di un dealer assicurativo.

Conviene infine porre attenzione alle garanzie accessorie, attivando solo quelle realmente utili ed evitando spese non necessarie. Oltre all’assistenza stradale, che non deve mai mancare in un’assicurazione moto, posso definirsi senz’altro molto utili l’assicurazione furto e incendio, la tutela legale e gli infortuni al conducente. Le due ruote, in caso di sinistro, presentano rischi assai maggiori per il conducente, rispetto alle quattro ruote e per questo è bene tutelarsi con la garanza specifica.

