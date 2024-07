“Evento blindatissimo”: Berlusconi e Toffanin presto sposi | Dopo una vita insieme l’annuncio più bello

Dopo oltre 15 anni assieme e due figli, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi avrebbero preso una decisione definitiva.

Piersilvio Berlusconi, il figlio dell’ex Premier Silvio Berlusconi e amministratore delegato di Mediaset, ha avuto una relazione sentimentale importante, poi naufragata, con l’ex compagna Emanuela Mussida, dalla quale ha avuto anche una figlia, che pochi anni anni fa lo ha reso nonno per la prima volta. Come parecchi sanno già, successivamente alla fine di questa storia d’amore, Pier Silvio Berlusconi ha incontrato un’altra donna che gli ha fatto battere il cuore, e con la quale fa coppia fissa da tanti anni.

Stiamo parlando della conduttrice di Canale 5 Silvia Toffanin. Quando i due si sono incontrati per la prima volta, oltre 15 anni fa, erano entrambi molto giovani. Lei era una delle letterine del programma tv, condotto da Gerry Scotti, Passaparola mentre Pier Silvio Berlusconi era già destinato a diventare amministratore delegato dell’azienda di famiglia. A quanto pare, dopo tanti anni, la loro storia d’amore sta per prendere una piega inaspettata e la notizia ha già fatto felici i tanti fan della coppia.

Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin non sono mai convolati a nozze e in tanti si sono domandati come mai il fatidico sì per la conduttrice e l’amministratore delegato di Mediaset non fosse arrivato. In più di un’intervista Silvia Toffanin ha dichiarato che il matrimonio non era per lei una vera esigenza, dal momento che non sentiva il bisogno di legarsi a Pier Silvio tramite un anello o il vincolo coniugale. La coppia in effetti ha già due figli e dunque i due sembravano destinati a restare davvero insieme senza i fiori d’arancio.

Tuttavia, nei giorni scorsi, i bene informati del periodico di gossip, tv e spettacolo Dagospia hanno fatto sapere che Berlusconi e la Toffanin convoleranno a nozze quest’estate, in Liguria. Il loro, stando a quanto si legge sulle pagine del portale Vicenzatoday, sarà un evento blindatissimo. Chissà se nei prossimi mesi la notizia verrà confermata in via ufficiale, e se, magari, saranno rese pubbliche anche le immagini del loro giorno speciale.