Natale a Londra, a tavola al Berners Tavern: Christmas Eve Dinner racconta l’anima della città

C'è un indirizzo, nel cuore di Soho, che più di altri riesce a restituire il senso profondo del Natale londinese. È il Berners Tavern, al numero 10 di Berners Street, all'interno del raffinato The London EDITION. Un luogo che unisce architettura teatrale, atmosfera cosmopolita e una cucina capace di parlare molte lingue senza perdere la propria identità britannica. Christmas Eve Dinner diventa qui un rito contemporaneo, fatto di eleganza, materia prima, memoria e piacere condiviso.

La grande sala, con i soffitti altissimi, i lampadari scenografici e il ritmo lento di un servizio impeccabile, accoglie gli ospiti come un salotto festivo della città. Sedersi a un tavolo del Berners Tavern la sera della Vigilia significa entrare in una Londra luminosa, colta, conviviale, dove il Natale non è solo decorazione ma racconto gastronomico.

Il menu speciale di fine anno è costruito come un viaggio: parte da sapori intensi e raffinati, attraversa piatti di grande tecnica e arriva a dessert pensati per essere condivisi, nel segno della festa. Tra gli antipasti spiccano preparazioni che giocano sull'equilibrio tra comfort e creatività: dalla Pork and Pistachio Pie con pickles e senape, omaggio alla tradizione inglese, alla Beef Tartare con barbabietole affumicate e rafano, fino al Yellowfin Tuna Tartare con dressing giapponese, che racconta l'anima internazionale della cucina londinese. Non mancano proposte vegetali di grande carattere, come le Crudités con hummus di lenticchie rosse e melassa di melograno o l'insalata di zucca arrosto con pere al yuzu e mousse di blue cheese.

I primi piatti e le zuppe riscaldano la Vigilia con eleganza: la Caramelised Onion and Pheasant Soup, con crostino al Gruyère, è un piatto che sa di inverno inglese, di tavole imbandite e conversazioni lente. È uno di quei sapori che preparano al cuore del menu.

I secondi raccontano una cucina solida e generosa, pensata per celebrare. Il Cumbrian Venison con salsa al ginepro, il Dingley Dell Pork Belly glassato con prugna e zenzero, o il Lamb Rump con terrina di spalla e jus al verjus sono piatti che parlano di territorio e stagionalità. Accanto, il mare trova spazio in preparazioni raffinate come la Roasted Lemon Sole con gamberi Royal Blue o il Cornish Cod Chowder con cozze affumicate e patate allo zafferano. Anche le proposte vegetariane mantengono lo stesso livello di profondità, come il Pithivier di zucca, funghi e sedano rapa, elegante e avvolgente.

Il Natale al Berners Tavern è anche condivisione. I grandi piatti “to share”, come la Chateaubriand o la Côte de Boeuf, serviti con burro aromatizzato e patate Koffmann’s, trasformano la cena in un gesto conviviale, quasi familiare, perfetto per la Vigilia.

Il finale è affidato ai dessert, veri protagonisti del clima festivo. Dall’Apple Mille-Feuille pensato per essere diviso al Bitter Orange Rum Baba flambé al Cointreau, ogni dolce è costruito come una celebrazione.

A rendere ancora più speciale la serata contribuisce la collaborazione con Skye McAlpine, che firma due creazioni ispirate al suo libro A Christmas Companion: il Chocolate & Chestnut Yule Log e il Chestnut Martini, cocktail a base di vodka Belvedere e sciroppo di castagne. Un tocco raffinato che unisce design, cucina e spirito natalizio, con un gesto solidale: una parte del ricavato è destinata a Magic Breakfast, associazione impegnata nel sostegno alimentare dei bambini ALC DINNER Menu 2025.

A completare l’esperienza, una selezione di Champagne serviti al calice, da Veuve Clicquot a Dom Pérignon, e proposte analcoliche di grande qualità, pensate per accompagnare ogni momento della cena senza eccessi.

Christmas Eve Dinner del Berners Tavern non è soltanto una cena di Natale. È un modo di vivere Londra nel suo periodo più affascinante, seduti a tavola in un luogo che riesce a fondere tradizione britannica, gusto internazionale e bellezza architettonica. Un indirizzo che, la sera della Vigilia, diventa uno dei racconti più autentici del Natale londinese.

Un racconto che vi faremo venerdì prossimo, dopo aver provato anche noi la cena di Natale al Berners Tavern. Auguri!