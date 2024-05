Voli aerei, fai attenzione a queste tratte | Se parti da qui rischi la vita: i dati parlano chiaro

Su queste tratte aeree perdi la vita, è un dato di fatto: ecco le più pericolose.

Sempre più persone oggi prendono l’aereo. Se un tempo lo si usava solo per andare in vacanza o per quei viaggi da una volta nella vita, oggi invece questo mezzo di trasporto è molto più comune: per motivi di lavoro, per questioni di divertimento o anche per le consuete vacanze annuali, l’aereo è diventato alla stregua del treno per la sua praticità d’uso.

Nonostante diventi sempre più comune e sempre più sicuro, sono ancora molte le persone che di fatto hanno paura di prendere l’aereo e farebbero di tutto pur di evitare questa necessità. In effetti, sebbene la fobia sia sempre da contrastare e risolvere poiché spesso esagera il rischio e impedisce una vita serena, alcune paure sono concrete.

Ecco infatti quali sono le tratte sulle quali un po’ di ansia e paura dovremmo averla tutti, per via delle statistiche relative agli incidenti che vi capitano: se nel prossimo futuro avete prenotato uno di questi voli, iniziate i vostri riti scaramantici.

I voli più turbolenti al mondo

Impossibile non citare il volo tra Singapore e Londra del Boeing 777-300 ER della Singapore Airlines che ha causato la morte di una persona e il ferimento di più di 30 passeggeri a causa delle intense turbolenze incontrate durante il viaggio, quando si parla di questo argomento. Di fatto, in tema di turbolenze, queste vengono classificate in quattro categorie a seconda della loro intensità: ci sono quelle leggere, quelle moderate (che provocano tensioni nella cintura di sicurezza), quelle gravi e infine quelle estreme, che rendono l’aereo incontrollabile.

In prima posizione tra i voli più turbolenti al mondo c’è quello tra Santiago del Cile e Santa Cruz in Bolivia, operato ad oggi dalla Latam: tra tutti i voli analizzati si è distinto con un punteggio di 17.57 nella categoria della turbolenza leggera, uno dei punteggi più alti in assoluto.

La classifica delle rotte più turbolente

Oltre alla rotta appena citata, la maggior parte delle rotte più turbolente si collocano tra Giappone e Cina e sono: Lanzhou (LHW), Cina – Chengdu (CTU), Lanzhou (LHW), Cina – Xianyang (XIY), Xianyang (XIY), Cina – Chengdu (CTU), Xianyang (XIY), Cina – Chongqing (CKG) in Cina e Osaka (KIX), Giappone – Sendai (SDJ), Centrair (NGO), Giappone – Sendai (SDJ) in Giappone.

Per quanto riguarda l’Europa, invece, troviamo nella lista la rotta Milano (MXP), Italia – Ginevra (GVA) e quella Milano (MXP), Italia – Zurigo (ZRH), entrambe in Svizzera.