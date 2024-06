Norma si prepara ad accogliere il Soccer Camp selettivo dal 25 al 27 giugno

Norma, la cosiddetta “tribuna d’onore dei Monti Lepini”, in provincia di Latina, diventerà presto il centro di attenzione per giovani calciatori provenienti da tutta Italia. Dal 25 al 27 giugno 2024, infatti, si terrà la prima edizione del Soccer Camp selettivo, un evento organizzato da Pisanti Sport Power che promette di essere una straordinaria opportunità per i ragazzi tra i 15 e i 18 anni desiderosi di mostrare il loro talento e migliorare le proprie abilità calcistiche.

Questo camp calcistico, con una disponibilità limitata a 25 partecipanti, si distingue per la presenza di figure professionali di alto livello. Saranno presenti scout di squadre prestigiose come Lecce, Parma, Pontedera e Hellas Verona, oltre al procuratore sportivo Daniele Gravilli, pronti a valutare le potenzialità dei giovani calciatori direttamente sul campo.

L’evento sarà attentamente curato dal presidente della Pisanti Sport Power, il dott. Luigi Pisanti, e vedrà la partecipazione di professionisti del settore come Luca Ceretta, ex calciatore professionista e attuale allenatore UEFA B, e Ivan Rango, rinomato mental coach. L’obiettivo è quello di offrire ai partecipanti un’esperienza completa, che miri non solo al miglioramento delle abilità tecniche e fisiche, ma anche a quello delle capacità mentali, fondamentali per raggiungere alti livelli nel calcio moderno.

La preparazione atletica sarà affidata a esperti del calibro del dott. Luigi Pisanti e di Giuseppe Pisanti, assistente apprendista nella preparazione atletica. La struttura sportiva di Norma, che ospiterà il camp, è pronta ad accogliere i partecipanti in un ambiente ideale per l’allenamento e la crescita sportiva.

Un sentito ringraziamento va al dott. Fabio Caiazzo, membro del CdA di Sport e Salute, al dott. Michele Cioffi, Coordinatore Nazionale Libertas e presidente del comitato provinciale Libertas Latina, al direttore generale Libertas, dott. Stefano Tacconi, alla presidente del Comitato Pisa Libertas, dott.ssa Francesca Bardino, e al dott. Mario Pisanti per il loro sostegno nell’organizzazione di questo evento.

Il Soccer Camp selettivo rappresenta un’occasione unica per i giovani atleti di confrontarsi con professionisti del settore, di acquisire nuove competenze e di coltivare la passione per il calcio. Pisanti Sport Power, con la sua esperienza e dedizione, mira a creare valore per i futuri campioni del domani, trasmettendo loro non solo conoscenze tecniche, ma anche l’amore per uno sport che è simbolo di impegno, dedizione e passione.