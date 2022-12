Pavimenti industriali in resina: tutti i vantaggi

I pavimenti industriali in resina sono uno dei pavimenti più scelti negli ultimi tempi non soltanto in edifici e strutture come ampi parcheggi, scuole, palestre e ospedali, ma anche nelle case, in quanto offrono una lunga protezione e durata contro agenti chimici, sporcizia, danni ecc…

La pavimentazione in resina industriale è la soluzione perfetta per magazzini, fabbriche o altri locali industriali. Non solo la pavimentazione epossidica è una finitura bella da vedere, che manterrà i pavimenti in calcestruzzo in perfette condizioni per gli anni a venire, ma la sua resistenza e la durata che promette aiuta anche a migliorare la sicurezza dei dipendenti dell’azienda.

I pavimenti industriali in resina sono una superficie di pavimentazione risultato della miscelazione di resina e indurente insieme. Per essere chiamato pavimentazione epossidica, la resina epossidica molto essere alta almeno 2mm, se non raggiunge questa altezza non è considerata un rivestimento epossidico.

Perché dovresti installare pavimenti industriali in resina

La pavimentazione epossidica offre una vasta gamma di vantaggi per il settore industriale:

Durevolezza

I pavimenti industriali in resina vengono posati sul calcestruzzo per preservare la qualità della pavimentazione in calcestruzzo dell’edificio già esistente il più a lungo possibile. La pavimentazione epossidica industriale riesce in questo compito impegnativo grazie alla sua straordinaria resistenza e alla durata del materiale, alla capacità di gestire carichi pesanti con facilità e alla sua resistenza a olio, acqua e altre fuoriuscite chimiche.

Sicurezza

La pavimentazione epossidica industriale è dotata della possibilità di aggiungere proprietà antiscivolo, rendendola ideale per luoghi di lavoro che subiscono continuamente e quotidianamente un forte calpestio. La pavimentazione epossidica è anche resistente al calore e persino al fuoco, garantendo una maggiore sicurezza dei dipendenti dell’azienda.

Facile da mantenere

È impermeabile alla maggior parte delle fuoriuscite chimiche e la sua durata significa che è un’opzione di pavimentazione a bassissima manutenzione adatta alla maggior parte degli ambienti industriali, come magazzini e fabbriche. Potrai anche ricevere una guida per la pulizia nel momento dell’installazione che ti guiderà attraverso i passaggi necessari per mantenere i tuoi pavimenti in resina belli e sempre come nuovi.

Bello da vedere

Infine, esiste una vasta e interessante selezione di opzioni decorative e di colore per la tua unità industriale e per abbinarci i colori del tuo marchio. Con questo tipo di pavimentazione non dovrai limitarti a schemi di colore noiosi e blandi.

© Riproduzione riservata