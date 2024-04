Rivoluzione 2024: questi contribuenti potranno ricevere 100 euro in più sul loro conto corrente | Basta presentare questo foglio

Così avrai ogni mese 100 euro in più sul tuo conto corrente: è facilissimo.

A chi non piacerebbe avere 100 euro in più sul conto corrente, oggi come oggi? Il periodo storico nel quale stiamo vivendo, infatti, non è dei più rosei dal punto di vista economico. La pandemia del 2020 ha innescato una serie di difficoltà produttive, industriali e quindi anche economiche che hanno causato un generale impoverimento della popolazione.

A questo va poi aggiunto l’impatto del conflitto tra Russia e Ucraina e poi tra Palestina e Israele che, a causa dell’instabilità politica, hanno determinato un aumento del prezzo delle materie prime e in generale un rialzo dell’inflazione soprattutto in Italia.

In un contesto del genere, riuscire ad accaparrarsi anche solo 100 euro in più sul conto corrente non è cosa da poco. Entro la fine di quest’anno, molti contribuenti potranno assicurarsi questa somma: ecco di chi si tratta e soprattutto come e perché.

100 euro in più sul conto, 100 euro in meno per il mutuo

Secondo gli studi di Facile.it, entro la fine dell’anno le banche potrebbero abbassare di anche 100 euro al mese la rata di diversi mutui a tasso variabile. Questo sarebbe da attribuire al calo dei tassi di interesse che, al momento, sono ancora molto alti e quindi determinano rate dalle cifre incredibili.

Al momento, l’Euribor viaggia a 3.69% a 12 mesi. A dicembre, però, era del 3.679% e ad ottobre del 4.160%: è impossibile quindi negare che ci sia un trend negativo importante che, si spera entro la fine dell’anno, garantirà uno sconto anche di 100 euro.

Gli aumenti degli ultimi anni

Dopo la pandemia del 2020, nel 2022 la BCE ha rivoluzionato la propria politica monetaria. Con Christine Lagarde, ha chiuso sei anni di tassi pari a zero o negativi ed ha imposto un percorso al rialzo: obiettivo finale era quello di ridurre l’inflazione. Da quella decisione ad oggi sono stati eseguiti sei aumenti dei tassi di interesse che, da 0%, sono arrivati fino al 4,5% odierno.

Questo aumento ha causato quindi un rialzo della rata del mutuo per tutte le famiglie che ne hanno stipulato uno a tasso variabile e, per molte di loro, la somma è aumentata in media di 200 euro in più al mese. Da qualche tempo a questa parte, però, il trend sembra stare andando in negativo e ci si aspetta che entro dicembre il risparmio mensile sarà di circa 100 euro.