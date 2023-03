Roma. Incrocio via Nomentana-via Zara, negli ultimi anni: 279 incidenti, 233 feriti, 8 pedoni investiti e 2 morti

“In relazione a notizie di stampa, Roma Servizi per la Mobilità tiene a ribadire l’assoluta e oggettiva necessità dei lavori di messa in sicurezza dell’incrocio via Nomentana-via Zara. Contrariamente a quanto è riportato nell’articolo, purtroppo lontanissimo dalla realtà, gli incidenti stradali in quel tratto sono stati tutt’altro che inesistenti. Via Zara è una breve strada da Corso Trieste a via Nomentana che sfocia di fronte al Parco pubblico di Villa Torlonia all’altezza del Casino dei Principi.

Negli ultimi 17 anni, le tre intersezioni dove sono in corso i lavori – avviati dopo l’approvazione in Conferenza dei servizi con i pareri di tutti gli attori interessati – sono state teatro di 279 sinistri con il coinvolgimento di 593 veicoli, 233 feriti, 8 pedoni investiti e 2 decessi.

Con un costo sociale superiore ai 16 milioni di euro. Numeri che descrivono la situazione, e l’urgenza di intervenire, meglio di qualsiasi altra parola”. Lo afferma Roma Mobilità in una nota. (Com/Red/ Dire)

