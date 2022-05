Roma. Tor di Quinto, auto travolge monopattino: muore 24enne

Ennesima tragedia che ha visto coinvolto un conducente di un monopattino elettrico. Un 24enne nella serata di ieri, domenica 8 maggio, è stato travolto in viale Tor di Quinto da un’autovettura. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Tor di Quinto: travolto un 24enne in monopattino

Le dinamiche dell’incidente sono ancora da accertare. Secondo le prime ricostruzioni, poco dopo le ore 22 il ragazzo stava circolando nei pressi della caserma dei Carabinieri lungo il viale Tor di Quinto, quando è stato travolto dall’autovettura. Sono intervenuti tempestivamente sul posto le forze dell’ordine e il 118. Tuttavia, l’impatto si è rivelato mortale per il giovane e i tentativi di rianimazione sono stati vani.

Il conducente dell’auto è stato portato in ospedale in un visibile stato di shock. Come da prassi è stato sottoposto ai test tossicologici per accertare che si trovasse, al momento dell’impatto, in uno stato di totale lucidità. Le indagini restano ancora aperte fino a quando non si farà luce sui fatti.

Con questa morte si è registrata la quarta vittima a Roma alla guida di un monopattino elettrico.

© Riproduzione riservata