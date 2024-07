Famiglie in festa, questo bonus è una manna dal cielo | 3000€ ogni volta che lo richiedi: vale anche per i redditi alti

Il nuovo bonus del Governo non è come tutti gli altri: puoi farti accreditare sul conto corrente migliaia di euro.

Bonus, la nuova agevolazione che farà felici le famiglie italiane

Negli ultimi anni il Governo ha messo a disposizione dei cittadini tanti bonus e agevolazioni diverse, pensate per far fronte alle esigenze economiche delle famiglie italiane, messe sempre più ad prova dall’incremento dei tassi dell’inflazione e dal caro vita. Durante il 2022 il Governo ha introdotto, proprio per tale ragione, il cosiddetto taglio del cuneo fiscale, che è stato confermato nel 2023, e che ha rappresentato un aiuto concreto per circa 14 milioni i lavoratori.

Degli effetti di tale misura i contribuenti hanno potuto beneficiare per tutto l’anno in corso, ricevendo tra i 60 e i 100 euro circa in più al mese in busta paga, ma alla fine del 2024 l’iniziativa si concluderà e per questo tanti cittadini si stanno chiedendo che cosa accadrà nel 2025, e cosa aspettarsi dal nuovo anno. A quanto pare c’è una grossa novità: un nuovo bonus che farà felici le famiglie italiane. Scopriamo di che cosa si tratta.

Il taglio del cuneo fiscale nel 2025

Il bonus relativo al taglio del cuneo fiscale verrà confermato. Ad annunciare la buona notizia è stato il viceministro dell’Economia e Finanze Maurizio Leo, il quale, ai microfoni di Sky tg24, ha confermato quanto già aveva annunciato il Ministro dell’Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti: si continuerà con il taglio delle aliquote Irpef, puntando a includere nei soggetti beneficiari della misura anche il cosiddetto ceto medio, ovvero coloro che hanno dei redditi annuali fino a cinquanta o sessanta mila euro.

Questo vuol dire che si potrà percepire circa 260 euro al mese, per effetto del taglio derivante dalla seconda aliquota, dunque 3000 euro all’anno. Ora non resta che attendere i prossimi aggiornamenti per conoscere con precisione che cosa stabilità il Governo per l’anno 2025. L’appuntamento è per la fine di dicembre 2024, ovvero quando si provvederà a completare la legge di Bilancio con l’approvazione del Def, il Documento di economia e finanza con la programmazione della politica economica nazionale per l’anno successivo.