Ha improvvisato e nessuno se n’è accorto | A Ballando con le Stelle c’è del clamoroso: ecco l’OUTSIDER pronto a vincere tutto

Ballando con le Stelle sta entrando nel vivo ma sabato è accaduto un incidente che mette a rischio il cammino di una coppia molto amata

Sta succedendo un po’ di tutto a Ballando con le Stelle. La diciannovesima edizione del dancing show ideato e condotto da Milly Carlucci sta entrando nel vivo e l’ultima puntata andata in onda sabato scorso ha regalato emozioni e una raffica di colpi di scena.

Una delle coppie più apprezzate dal pubblico e dalla giuria è quella formata dall’attore Francesco Paolantoni e dalla ballerina ucraina Anastasia Kuzmina. Finora nella scala dei pronostici i due erano considerati tra i papabili alla vittoria finale.

Sabato scorso però è andato in scena un evento inatteso che rischia di compromettere il cammino della coppia in questa edizione di Ballando con le Stelle. Ogni anno del resto è accaduto che qualche caduta o infortunio di un maestro o di un concorrente abbia messo ko qualcuno dei protagonisti.

Cosa che è puntualmente accaduta anche quest’anno. La cantante piacentina Nina Zilli si è fatta male a una gamba, mentre sabato scorso è accaduto proprio ad Anastasia Kuzmina andare incontro a problemi molto simili.

Ballando con le Stelle, ecco cosa è accaduto: sono tutti molto preoccupati

La brava e bella ballerina ucraina è rimasta vittima di una caduta causata, del tutto involontariamente, dal suo allievo Francesco Paolantoni. Un incidente che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze, ma che rischia di estromettere dal programma la coppia in questione.

La Kuzmina ha riportato una distorsione a una caviglia: niente di serio, ma una settimana di tempo può non essere sufficiente a recuperare dall’infortunio e a tornare in pista. La stessa maestra di ballo ha pubblicato un commento sui social svelando le sue condizioni fisiche: “Sono molto triste, speriamo che la caviglia si sistemi per la settimana prossima. Più agguerriti che mai, saremo“.

Ballando con le Stelle, il recupero non è impossibile: “Orgogliosa di lui”

Anastasia Kuzmina ha poi aggiunto di essere ‘super orgogliosa’ di Francesco Paolantoni, soprattutto del modo in cui l’attore napoletano ha saputo gestire la situazione. Già, perché Paolantoni è stato costretto a scendere in pista senza la maestra al suo fianco.

L’attore partenopeo ha comunque ballato improvvisando riuscendo a conquistare la simpatia del pubblico e della stessa giuria. Chissà che questo episodio non consenta alla coppia di scalare posizioni importanti in vista del gran finale e trionfare con la coppa.