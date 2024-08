Martina Colombari e l’aiutino del chirurgo | ‘Ecco cosa si è rifatta’: la verità è sotto gli occhi di tutti

Martina Colombari non sta attraversando il periodo più esaltante della sua vita. E solamente adesso un retroscena di natura estetica

Ha da poco compiuto 49 anni, Martina Colombari, e c’è da scommettere che non sia stato il compleanno più sereno e piacevole della sua vita. La bella conduttrice ed ex modella romagnola, eletta Miss Italia nel lontano 1991 ad appena sedici anni, sta attraversando un periodo un po’ turbolento.

A scatenare tensioni familiari e furiose polemiche esterne è stato l’ormai famigerato e inquietante post pubblicato sul suo profilo Instagram dal figlio Achille, nato dal matrimonio tra la Colombari e l’ex difensore del Milan Alessandro Costacurta.

Da quel momento in poi per la modella romagnola è iniziato un periodo a dir poco tormentato, in cui anche la stabilità familiare è stata messa a dura prova. Qualche giorno fa Martina Colombari è tornata a parlare, tramite una lunga intervista concessa al “Corriere della Sera“.

L’ex conduttrice di Sky ha ricordato vicende legate al suo passato per poi soffermarsi sui cambiamenti a cui il suo fisico è andato incontro nel corso degli anni. Mutamenti inevitabili, soprattutto nel momento in cui si è superata una certa età.

Martina Colombari, non ci sono dubbi: è così e basta

Lady Costacurta si è detta sicura di non risultare granché simpatica alle persone e il motivo è presto detto: “Sono un po’ sulle mie, perché apparentemente non sembro molto estroversa. Sarà forse anche per la mia fisicità, questa mia magrezza sottolineata tanto anche sui social”.

Alta, magrissima e con una muscolatura molto ben definita: il fisico di Martina Colombari è decisamente tonico e atletico. “Però non ho mai avuto l’ossessione di essere magra: questo è il mio DNA. Vengo insultata e non capisco perché“.

Martina Colombari, l’unico intervento di chirurgia plastica è stato fatto lì

In realtà secondo quanto rivelato sul sito Gossip.it una sola volta la Colombari ha fatto ricorso alla chirurgia estetica, quando ha deciso di rifarsi il seno. Per il resto la splendida ex modella di Riccione ha fatto in modo che la natura facesse il suo corso.

Nelle pieghe dell’intervista ha poi ribadito, non senza una punta di orgoglio, di sentirsi in pace con il proprio corpo e di non desiderare altro: “Non sono contraria alla chirurgia estetica, ma non si vedono mai interventi migliorativi, ma sempre qualcosa che degenera un volto. Non voglio peggiorare“. Viva la sincerità!