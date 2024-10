Test d’intelligenza, prova a trovare lo spicchio diverso | Se ci riesci in 10 secondi sei un genio e non lo sai

Se ti senti un autentico cervellone, mettiti alla prova con il test d’intelligenza e dimostra di che cosa sei capace.

Per superare il test bisogna essere abili ma anche molto veloci, il tempo a disposizione è davvero pochissimo. Hai appena 10 secondi per riuscire a risolvere questo complicatissimo rebus visivo, quindi concentrati e tira fuori il meglio di te.

Nell’immagine che vedi rappresentata qui in alto è racchiuso il nocciolo del test visivo, se saprai capire di che cosa si tratta, per te completare la sfida sarà semplice come bere un bicchier d’acqua.

L’illustrazione contiene un elemento che è difficile individuare, dunque aguzza la vista e non ti lasciar distrarre da nulla. In bocca al lupo e buon divertimento.

Test visivo, trova l’intruso in 10 secondi

Nella simpatica illustrazione che trovi in alto sono raffigurate diverse fette di anguria. Un frutto fresco e dolce che piace a tutti, golosi e non. Ora però non è il momento di pensare alla bontà della frutta estiva ma di soffermarsi attentamente sulla rappresentazione grafica. Se la guardi bene di certo noterai che le fette di anguria si ripetono all’infinito e che sembrano tutte identiche. Eppure, a ben guardare, ce n’è una diversa dalle altre.

A rendere quell’unica fetta di anguria dissimile dalle altre è un dettaglio, all’apparenza insignificante ma in grado di farti superare il test visivo. Riesci a individuarla e a cogliere le differenze? Provaci: avvia subito il tuo cronometro e allo scadere del decimo secondo, corri a leggere la soluzione per scoprire se hai indovinato.

Soluzione

Dov’è la fetta di frutta diversa dalle altre e che cosa la distingue? Beh, stiamo per rivelartelo, quindi a breve saprai anche come è andato il test visivo. Tieniti forte: la quarta anguria a partire da sinistra della seconda fila ha meno semi delle altre! Effettivamente era un particolare difficile da notare ma chi è riuscito a scovarlo allora ha una vista da falco e merita effettivamente di vincere questa sfida.

Dunque se sei riuscito a capirlo da solo, prima di leggere la soluzione e di osservare l’immagine in cui il pezzetto di anguria diversa dalle altre è stata segnalata dal cerchietto colorato, non possiamo che farti i nostri più sinceri complimenti: il test visivo è andato bene! Se non sei riuscito a capire dove fosse nascosta la fetta di frutta diversa dalle altre, non ti scoraggiare ma continua a svolgere test simili a questo per migliorare e affinare le tue doti di osservazione. In bocca al lupo e buon divertimento.