Codice della strada, se vedi questo segnale non fermarti | 7000€ di multa e addio macchina

Se mentre sei al volante ti capita di vedere questo segnale, non fermarti rischi di avere una multa salatissima. Ecco tutti i dettagli

Il Codice della Strada impone agli automobilisti delle regole ben precise che vanno rispettate. Ogni categoria infatti, è tenuta a non “contraddire” mai quanto riportato su questo prontuario di norme. Quando ciò non avviene, il rischio è quello di incorrere in delle multe che possono essere abbastanza pesanti a seconda dell’infrazione commessa.

Chiunque decida di mettersi al volante della propria auto o della sua moto, ha il dovere di non essere mai un pericolo ne per sé stessi ne per le altre persone presenti in strada. E’ inoltre proibito provare a intralciare la circolazione. Ciò vale anche per i pedoni e per i ciclisti. I giusti comportamenti, quindi, dovranno essere sempre mantenuti in ogni situazione.

Nel caso invece, si decida di voler dare un passaggio a bordo del proprio mezzo ad un parente o ad un amico, non c’è nessuna legge che lo impedisca. Infatti, il trasporto dei passeggeri, come ovvio che sia, è assolutamente consentito dal Codice della Strada.

Tuttavia, esiste un caso in cui è vietato fermato fermarsi per dare un passaggio. Se quest’obbligo non viene rispettato, si può incorrere in una multa di 7000 euro.

Attenzione a questo gesto quando guidi, scatta subito Ammenda e sequestro del mezzo

Quante volte ti sarà capitato di essere alla guida e notare la presenza di persone a bordo strada che necessitano di un passaggio? Questo fenomeno conosciuto come autostop ai giorni nostri è meno frequente rispetto a un tempo, ma esiste ancora. Sicuramente c’è molta diffidenza, non tutti si fidano di entrare in macchina di sconosciuti. La stessa cosa può accadere al contrario. Sono poche le persone che “aprono le porte” della propria auto a persone ferme sul ciglio della strada.

Il Codice della Strada in ogni caso non non vieta assolutamente alle persone di fare autostop e ai conducenti di dare un eventuale passaggio a essi. C’è ancora, quindi, chi decide di viaggiare in questo modo. Questa azione è quindi permessa. A fare la differenza però, è un dettaglio molto importante.

Multa di 7000 euro in questa situazione

Un semplice passaggio dato in macchina a qualcuno può trasformarsi in un enorme problema dal punto di vista economico e legale. Alcune persone, infatti, sfruttano la propria auto per dare passaggi a pagamento alle persone. Un qualcosa di severamente proibito dal Codice della Strada.

Per trarre profitto in tal senso, infatti, occorre avere una licenza. Non è possibile, quindi, utilizzare la propria auto personale come un normale taxi. Oltre a infrangere il Codice della Strada, si commette anche un vero e proprio reato, entrando direttamente sul lato Penale. Qualora si venisse beccati a dare un passaggio in cambio di soldi le forze dell’ordine puniranno il “truffatore” sequestrandogli auto, patente e una multa di oltre 7000€.