Milly, questa volta ti SFIDO io | Mediaset affonda Ballando con le Stelle, non era mai successo prima: Pier Silvio l’ha studiata di notte

Una notizia poco rassicurante è arrivata poche ore fa all’orecchio di Milly Carlucci: Ballando con le stelle ha un nuovo temibile competitor

Questa nuova edizione di ‘Ballando con le stelle‘ sembra aver riacquistato lo slancio e la brillantezza dei tempi migliori. Milly Carlucci aveva garantito ai vertici della RAI un rilancio in grande stile dello storico dancing show del sabato sera di Rai Uno.

La promessa è stata ampiamente mantenuta, soprattutto alla luce dei dati di ascolto che stanno premiando alla grande le scelte della conduttrice di Sulmona. La quale però nelle ultime ore ha dovuto incassare una notizia nient’affatto rassicurante.

Il cast di concorrenti selezionato dalla Carlucci in persona sta ripagando le attese e le speranze della vigilia: tutti i personaggi scelti per partecipare a questa edizione del dancing show sono stati in grado di attirare l’interesse e la curiosità del pubblico.

I risultati si sono visti subito tanto che ‘Ballando con le stelle‘ ha finora stracciato la concorrenza, tornando ai livelli di qualche anno fa. Ed è proprio per questa ragione che da parte dei vertici di Mediaset è partita una vera e propria controffensiva.

Milly Carlucci, questo è davvero un colpo basso: la sfida è lanciata

Il presidente Pier Silvio Berlusconi avrebbe fatto trapelare una certa preoccupazione per il ritrovato exploit di Ballando e deciso contestualmente di passare subito al contrattacco. Del resto il prime time del sabato sera è una fascia oraria troppo importante per arrendersi senza lottare.

Si spiega così la notizia diffusa dal noto portale DavideMaggio.it secondo cui il colosso televisivo di Cologno Monzese ha scelto di mandare in onda un secondo appuntamento settimanale con il ‘Grande Fratello’.

Milly Carlucci, Mediaset passa al contrattacco: così Ballando è nei guai

Ciò vuol dire che Alfonso Signorini ritroverà i suoi inquilini nella nuova collocazione del martedì e del sabato sera. Lo storico reality show andrà in onda di sabato solo nei due ultimi fine settimana di novembre, il 23 e il 30.

Si tratta di una mossa studiata da parte di Pier Silvio Berlusconi che ha come unico obiettivo quello di limitare in qualche modo lo strapotere di Ballando con le stelle. Si rivelerà una mossa azzeccata? Come accennato già in precedenza l’esperimento è stato fatto anche l’anno scorso e i risultati per il Grande Fratello non sono stati confortanti. Ora i vertici Mediaset sperano in un cambio di rotta anche se, in Rai, non temono il confronto.