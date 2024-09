Formicolio mani e piedi, quando sei a letto hai questa sensazione? Consulta il cardiologo senza perdere tempo

Se anche a te è capitato di avvertire un forte formicolio alle mani e ai piedi, ti conviene chiamare subito il medico.

Non sottovalutare questo fenomeno, perché potrebbe essere il sintomo di un malessere vero e proprio.

Non è il caso di farsi prendere dal panico perché può derivare da una postura scorretta, assunta mentre si è seduti o distesi a letto per diverse ore ma se ti accorgi che non si tratta di un episodio isolato, consulta il cardiologo quanto prima e prenota una visita specialistica.

Ecco come fare a sapere con certezza se il formicolio alle mani e ai piedi nasconde qualcosa di più importante o se invece è un fastidio passeggero e trascurabile.

Formicolio mani e piedi, quando è il caso di preoccuparsi

Di certo ti sarà capitato di avere un formicolio alle mani e ai piedi, simile a un pizzicore, e di avere la sensazione di avere un arto, o una parte di esso, quasi bloccato. È una cosa molto comune e che a volte capita quando si è distesi a letto o si assume a lungo una postura scorretta, anche da seduti. Quando accade per questa ragione passa in fretta e non c’è bisogno di preoccuparsi, ma non è sempre così.

Per quanto possa sembrare banale infatti, il formicolio alle mani o ai piedi può anche essere indice di qualcos’altro e può rappresentare uno dei sintomi di una malattia vera e propria. Per questo motivo è indispensabile non sottovalutarlo e, se ci si accorge che si verifica con frequenza e che dunque non si tratta solo di un episodio isolato o sporadico, allora è il caso di prenotare una visita cardiologica, presso uno studio medico specialistico. Cerchiamo di comprendere meglio le possibili cause del formicolio alle mani e i piedi.

Il sintomo di un problema cardiologica

La sensazione di indolenzimento e pizzicore che genera il formicolio può essere dovuta a una malattia delle arterie, che cercando di pompare il sangue agli organi interni, alle braccia e alle gambe risultano ostruite, del tutto o in parte. Dunque il formicolio alle mani o ai piedi, in tal caso, è il segnale di un disturbo del sistema cardiocircolatorio. Il fenomeno può essere anche dovuto a un’insufficienza venosa, soprattutto in caso di dolore alle gambe, estremità fredde, edema e prurito.

Inoltre, può anche essere la causa di un’atrofia muscolare, dovuta a una disfunzione dei nervi, che causa delle alterazioni vaso motorie. In questo caso vuol dire che il soggetto che avverte il formicolio e un senso di addormentamento degli arti soffre di una neuropatia periferica.